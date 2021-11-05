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5 KASIM 2021 CUMA - YIL: 52

Kazanan TK kaybeden TL

Ahmet BATTAL
05 Kasım 2021, Cuma
Ön not: Bu bir siyaset yazısıdır. Ama mesajları dolaylıdır.

Geçen haftalarda bir haber okudunuz ve bizim gibi siz de belki şaşırdınız.

50 kuruşun maliyeti 60 kuruşu geçmiş.

Yani metal para olarak bin tane 50 kuruşu üretmek için (ki toplamı 500 liraya “değer”) 600 Liradan fazla para gerekiyormuş. 

Hesap kitap işinden ve ekonomiden anladığımızı iddia etmiyoruz. 

Darphanenin işin içinden nasıl çıktığını da bilmiyoruz. 

Ama bu haberler doğruysa garip bir paradoks ortaya çıkmış oluyor.

Enflasyon artıp da Türk Lirası dediğimiz kâğıt parçaları yabancı paralar karşısında değer kaybettikçe Türk Kuruşu diyebileceğimiz metal paralarımız değer kazanıyor! 

“Bozukluk”ların değer kazanması ilginç bir durum. 

Hayatın her alanında…

Bu vesileyle metal paralara “bozuk para” denmesinin sebebini de hatırlayalım ki konu tamam olsun:

İlk paralar kıymetli madendi, metaldi, metalikti ya da “metelik”ti. Metal paralar altın ve gümüştendi. Kıymetli madenlerden eritilip üzerine “ben devletim” diyenin imzası basılmış (sakkedilmiş-sikkelenmiş) olan bu metallere sikke de denirdi.

Önce adi senetler tedavül kabiliyeti kazanıp kıymetli evraka dönüştü.

Sonra bankaların ürettiği kıymetli evrak piyasayı kaplayıp altın ve gümüş parayı piyasadan biraz çekti. 

Son aşamada “bankaların bankasıyım” diyen bir banka iktisadî hayatın ve bankaların merkezine yerleşti. Kendisine “Merkezdeki Banka” dedi. 

Merkez Bankalarının pare pare edip üzerine kendi mührünü ve süsünü bastığı kâğıtlar kıymetli evrak (varak-kâğıt) olmaktan bile ileriye geçti ve “adı var kendi yok” nevinden “kâğıttan para”ya dönüştü. 

Zira o aslında kâğıt parçasıydı ve eşya karşısındaki değerini biz insanlar var ediyorduk. 

Bir süre sonra o pare pare kâğıtlar karşısında eşyanın değerini bizim adımıza birileri tesbit eder oldu ve işin ucu iktisadi hayatın “Merkez”ini elinde tutanların eline geçti. 

Böylece ortaya çıkan kâğıt paralar zamanla madenî-metal paraları piyasadan kovdu. Kuyumcunun eline ve bankaların hazinesine ya da deposuna kaldırttı.

Ama o sikkelerden bazıları “bozuk”tu.  Onlara “bozuk pare” deniyordu. Yani altını az bakırı fazla ve hatta sıfır altın tamtakır kuru bakır karışım durumunda idi. Bunlar piyasada dolaşmaya devam etti. 

İşte eşya karşısında kâğıt paranın değerinin azaldığı bu günlerde, o “bozukluk”ların kâğıt para karşısında değeri artmış. 

Garip, ama gerçek. 

Yazının neden siyasî bir yazı olduğunu da siz anlayıverin artık.

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