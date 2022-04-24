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24 NİSAN 2022 PAZAR - YIL: 53

Kefaletin sirayeti ve mirasın reddi

Ahmet BATTAL
24 Nisan 2022, Pazar
Çok sayıda kişinin aile büyüklerinden kalan mirası reddettiğini ve bu meselenin davalara konu olduğunu duyuyorsunuz.

Reddedilen mirasta maldan çok borç var yani miras borca batık durumda. Mirası kabul edecek olan her mirasçı o borçtan da sorumlu olacak ve kendi cebinden ödeme yapacak. Dolayısıyla mirasçı batık mirası kanunen reddetmiş sayılıyor veya reddediyor ve problemler başlıyor. Bundan yirmi sene önce sıradan kişilerin bilmediği, hukukçuların da kitaplardan okuyup geçtiği redd-i miras meselesi bugün artık kamuoyunun da gündeminde. 

Neden?

Bir evladın, ana babasından kalan borcu, bir tür namus borcu gibi görerek ne yapıp edip ödemeye çalıştığı günlerden bu günlere nasıl gelindi? 

Konu doğrudan bankaların kredi düzeni ile ilgili.

Önce somut bir örnek:

Okuryazarlığı zayıf altmışında teyze yeğenine güveniyor ve telefonunu ve banka bilgilerini veriyor. Haylaz yeğen teyzesinin banka kayıtlarına internet üzerinden ulaşıyor ve teyzesinden habersiz kredi için başvuruyor. Teyzesinin imzasına gerek olmadan telefon ve internet üzerinden yapılan işlemlerle çıkan kırk elli bin liralık krediyi de alıp yiyor. 

Borç ödenmeyince banka teyzenin üç kuruşluk malına çöküyor. “Bu krediyi ben istemedim, ben almadım, zaten ben elektronik bilmem, banka bilmem, kredi de bilmem” diyecek olan teyzeye bütün kapılar duvar. “Hesabı yeğenine sor” demekle yetiniyorlar. 

Üç kuruşluk malı da böylece heba olan okumazyazmaz teyze perişan. Zira artık hayatının geri kalanını batak yaşayacak. Üç kuruş için güveni kötüye kullanan tamahkâr yeğen perişan. Ya sabıkalı olacak ya da kaçak… Annelerinin bankaya “olmayan” borcunu ödemeye çalışmaktansa borca batık mirası reddetmekten başka çare bulamayan çocuklar perişan…

Sistemi sorgulayan yok. “Bu nasıl olur” diyen yok.

Diğer bir örnek: Ticarete giren ve şirket kuran müteşebbise banka kredi veriyor. Ama yedi sülalesini de kefil yapmak kaydıyla. Alınan birinci kredi ödeniyor ve kefiller kendince rahat. Ama o eski imza orada durup duruyor. 

Sonra bir kredi daha. Bir kredi daha… Hem de pazarlama hileleriyle ve “yeni bir ürünümüz var” denilerek. Altı üstü para. Paradan yeni ürün nasıl oluyorsa! 

Derken şirket batıyor. Borç şişiyor. Sıra kefillere geliyor. O eski imza geçerli sayılıyor ve batan ortak çevresini de batırıyor ilişkilerini de. 

Dibe vuran her zavallı fakir, toplum için, ne zaman patlayacağını kimsenin bilmediği bir saatli bomba ya da pimi çekilmiş el bombası. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Bankacılık Kanununda esaslı değişiklik hazırlığı yaptığını duyuyoruz. 

Bu konuların da gündeme getirilebilmesini dileriz. 

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