"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 AĞUSTOS 2021 CUMA - YIL: 52

Kemalistler ve ABD’nin Atatürk’ü

Ahmet BATTAL
20 Ağustos 2021, Cuma
Afganistan’dan kaçan birileri “keşke bizim de bir M. Kemalimiz olaydı da ulus olaydık da perişan olmayaydık” demiş ya…

Fırsat bu fırsat, milletimiz M. Kemal’in kıymetini yeniden ve tekrar ve bir dahi ve aşkile öğrenmeye başlamış!

Efsane bu. İnanmayınız. 

Zira hakikaten böyle olabilmesi için Afganistan’dan kaçanların Türkiye’de gönüllü kalmayı tercih etmiş olması gerekir. 

Oysa herkes biliyor ki onlar ve daha birçokları Türkiye’de kalıcı değiller. Onlar için “Türkiye geçilmez” değil. Aksine onlar gibiler için asıl hedef, mazisinde dahi M. Kemal’lerin olmadığı ülkeler. 

(Hatta Türkiyeliler ve Türkler için dahi Türkiye “gönüllü kalınacak” bir ülke değil, ilk fırsatta “kaçılacak ülke” durumunda.) 

Bu sebeple bu hikâyeden Kemalistlere bir ekmek çıkmaz. 

Bu söylemler sayesinde Kemalizm meraklıları çoğalır. Hatta görünüşte bir süre, görünüşte Kemalistlerin sayısı da artar. 

Ama o kadar. Fazlası olmaz ve olamaz. Zira bizde Kemalizm bir din gibi ve üstelik mensuplarının tutuculuğu Taliban’ın “dinci”liğinden daha tehlikeli. 

Anayasa ve devlet böyle kaldığı sürece Türkiye’nin “kendisine kaçılacak” ülkeler sıralamasında yeri yok, ama güzel ülkemiz “kendisinden kaçılacak” ülkeler sıralamasında en başa güreşenlerden biri.

Kaçanlar AB’ye ve ABD’ye kaçıyor. 

Elbette çeşitli sebepleri var. 

Ama en çok da oralarda bir M. Kemal olmadığı için.  

Bu mevzu bir hatıramızı hatırlattı: 

Enflasyon sebebiyle paramız değer kaybetmesin diye cebimizdeki parayı bile TL yerine dolar olarak taşıdığımız zamanlarda, hesabın umduğumuzdan fazla tuttuğu bir alış verişte, kasiyere “Dolar kabul eder misiniz?” diye sorduk. 

Cevabı umduğumuz gibi “Evet” oldu. 

Çıkardık yüz doları verdik. Kaldırdı ışığa tuttu. 

“Hayırdır” dedik. 

“Sahte olup olmadığına bakıyorum” dedi. 

“Nasıl anlıyorsunuz?” dedik. 

“Atatürkün kafası varsa sahte değildir” dedi. 

Şaşırdık ve “nasıl yani, dolarda Atatürk mü varmış” dedik.

Bu sefer kasiyer şaşırdı. 

İlkokul ninnisinden uyandı ve cevap şenlikli: “Amaaan şaşırdım işte, Amerika’nın Atatürk’ü canıııım. O var mı diye bakıyorum!” 

Dolarda Atatürk arayana bu algıyı veren eğitim modelinin Taliban’ın o çok şikâyet edilen eğitim ve kültür empozesi modelinden ne farkı var ey Kemalistler?

Kemalizm’inizin size de bize de bu millete de bir faydası yok. 

Hamiyet iddianızda samimî iseniz gelin o durağı atlayalım. 

Ve gelin demokraside buluşalım. 

Okunma Sayısı: 188
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yassıada skandalına tepki yağıyor... Tarihe ve demokrasiye ihanet

    Guterres: Taliban ile konuşmaya hazırım

    Fenerbahçe, tur için avantaj yakaladı

    14 emekli askerin rütbeleri sökülecek

    Facebook 'Horizon Workrooms' uygulamasını tanıttı

    19 bin 320 yeni vaka daha

    'Okullarımızı yüz yüze ve tam zamanlı olarak açacağız'

    'Yüz yüze eğitim' için istenen PCR testleri devlet hastanelerinde ücretsiz olacak

    Bozkurt'taki sağanak endişeye sebep oldu

    Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu

    Rusya: Yabancı savaşçıların Libya'dan çekilmesini destekliyoruz

    ABD Kongre binası yakınında 'şüpheli araç' paniği

    Sosyal medya yasaklarında Küba ile mi yarışacağız?

    Basın kartı soruları yine cevapsız

    'Arakanlı Müslüman mülteciler 2020'de en ölümcül yılı yaşadı'

    Okulların tekrar kapanmaması için bütün tedbirler alınmalı

    Sağlıkta istifalar kapıda

    Rusya: Afganlar arasında diyaloğun sağlanmasından yanayız

    Bozkurt'ta selden önce ve sonra...

    Kabil'den tahliyeler devam ediyor

    En Çok Okunanlar

    Şükrü BULUT

    Afganistan’da neoconlar kaybetti
    Osman ZENGİN

    1, 2, 3...olmadı, 4, 5, 6... öyle mi?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Taliban tekrar dönerken
    Risale-i Nur'dan

    Âl-i Beyt muhabbeti, mesleğimizde bir esastır
    Ali ATAÇ

    Ezanî Muhammedî’deki sır
    Ali FERŞADOĞLU

    “İçimizde iyi insanlar varken, helâk olur muyuz?”
    Ahmet BATTAL

    Kemalistler ve ABD’nin Atatürk’ü
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Yassıada skandalına tepki yağıyor... Tarihe ve demokrasiye ihanet
    İbrahim ERSOYLU

    Kemalizmi ayakta tutmaya çalışmak faydasız

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.