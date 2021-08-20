Kemalistler ve ABD’nin Atatürk’ü

Afganistan’dan kaçan birileri “keşke bizim de bir M. Kemalimiz olaydı da ulus olaydık da perişan olmayaydık” demiş ya…

Fırsat bu fırsat, milletimiz M. Kemal’in kıymetini yeniden ve tekrar ve bir dahi ve aşkile öğrenmeye başlamış!

Efsane bu. İnanmayınız.

Zira hakikaten böyle olabilmesi için Afganistan’dan kaçanların Türkiye’de gönüllü kalmayı tercih etmiş olması gerekir.

Oysa herkes biliyor ki onlar ve daha birçokları Türkiye’de kalıcı değiller. Onlar için “Türkiye geçilmez” değil. Aksine onlar gibiler için asıl hedef, mazisinde dahi M. Kemal’lerin olmadığı ülkeler.

(Hatta Türkiyeliler ve Türkler için dahi Türkiye “gönüllü kalınacak” bir ülke değil, ilk fırsatta “kaçılacak ülke” durumunda.)

Bu sebeple bu hikâyeden Kemalistlere bir ekmek çıkmaz.

Bu söylemler sayesinde Kemalizm meraklıları çoğalır. Hatta görünüşte bir süre, görünüşte Kemalistlerin sayısı da artar.

Ama o kadar. Fazlası olmaz ve olamaz. Zira bizde Kemalizm bir din gibi ve üstelik mensuplarının tutuculuğu Taliban’ın “dinci”liğinden daha tehlikeli.

Anayasa ve devlet böyle kaldığı sürece Türkiye’nin “kendisine kaçılacak” ülkeler sıralamasında yeri yok, ama güzel ülkemiz “kendisinden kaçılacak” ülkeler sıralamasında en başa güreşenlerden biri.

Kaçanlar AB’ye ve ABD’ye kaçıyor.

Elbette çeşitli sebepleri var.

Ama en çok da oralarda bir M. Kemal olmadığı için.

Bu mevzu bir hatıramızı hatırlattı:

Enflasyon sebebiyle paramız değer kaybetmesin diye cebimizdeki parayı bile TL yerine dolar olarak taşıdığımız zamanlarda, hesabın umduğumuzdan fazla tuttuğu bir alış verişte, kasiyere “Dolar kabul eder misiniz?” diye sorduk.

Cevabı umduğumuz gibi “Evet” oldu.

Çıkardık yüz doları verdik. Kaldırdı ışığa tuttu.

“Hayırdır” dedik.

“Sahte olup olmadığına bakıyorum” dedi.

“Nasıl anlıyorsunuz?” dedik.

“Atatürkün kafası varsa sahte değildir” dedi.

Şaşırdık ve “nasıl yani, dolarda Atatürk mü varmış” dedik.

Bu sefer kasiyer şaşırdı.

İlkokul ninnisinden uyandı ve cevap şenlikli: “Amaaan şaşırdım işte, Amerika’nın Atatürk’ü canıııım. O var mı diye bakıyorum!”

Dolarda Atatürk arayana bu algıyı veren eğitim modelinin Taliban’ın o çok şikâyet edilen eğitim ve kültür empozesi modelinden ne farkı var ey Kemalistler?

Kemalizm’inizin size de bize de bu millete de bir faydası yok.

Hamiyet iddianızda samimî iseniz gelin o durağı atlayalım.

Ve gelin demokraside buluşalım.