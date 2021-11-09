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9 KASIM 2021 SALI - YIL: 52

Kendimizi sorguluyoruz

Ahmet BATTAL
09 Kasım 2021, Salı
Geçen hafta bugün “‘Ama onlar!’a dahil masumlar ve suçlular” başlıklı bir yazımız yayınlandı.

Amacımız adaletin hizmetinde olduğunu söyleyen resmî zevata “FETÖ damgası”nın anlamı konusunda yardımcı olabilmekti. 

Yargıda yürüyen “cemaat eşittir terör örgütü” toptancılığına karşı “kim suçlu ise o cezalandırılsın” diyebilmek için bir tasnif denemesi yapmıştık. 

Bazı yorumlar bizi düşünmeye, kendimizi sorgulamaya ve bu yeni yazıyı yazmaya sevk etti. 

1. Umut’un mesajı: “Bazen bir hutbe birçok insanı incitir, bazen bir makale. Bu zamanda söz gümüş ise sükût altındır. Mevlâm neylerse güzel eyler. Bekleyelim görelim.”

O yazıda bizim maksadımız “incitmek” değildi. Her zaman olduğu gibi dikkatli bir dil ve üslûp kullanmaya çalıştık. Okuyucumuzun neden incindiğini bilmek ve izah edebilmek ya da helâllik alabilmek isteriz. 

Ama susma teklifini kabul edemiyoruz. Zira bizim tabi olduğumuz fetva “haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır” diyor. 

Haaa, okuyucumuz “ya benim gibi düşün ve yaz ya da sus” diyorsa o başka mesele…

2. Cengiz’in mesajı: “Hocam maalesef siz de zulme ortak olmuşsunuz. Bence bu konuları ahirete bırakın. Sükût eden daha kârlı çıkacaktır.”

Bu şaşırtıcı yorum üzerine önce üzüldük, ama toparlandık. Yazımızı taradık ve bu okuyucumuzun şu cümlelerimizi hoş görmemiş olabileceğini tahmin ettik: 

“Üçüncü grup masumlar ise şunlar: … ‘O cemaat’e mensup iken yukarıdaki sebeple ‘terörist’ ve ‘…ÖCÜ’ sayılanlar. Bunların bazıları bazı yanlışlar yapmış olabilir: Meselâ, hayatı ve imtihanı devam eden bir kişiyi, asla günah işleyemeyecek hatasız bir lider olarak görüp ne derse ‘vardır bir hikmeti’ diyerek kabullenmek ve ne emir verirse tatbik etmek. Meselâ, askeriyeden atılmamak ya da terfi edebilmek vs. için kendisini ve fikirlerini gizlemek ve hatta bazen yalan söylemek. Meselâ nurlu kırmızı yerine layt sarı kitap okumak ya da okutmak. …”

Okuyucumuz belki bunlara itiraz etti. Hâlbuki yazımızın devamında “ama bunların hiçbiri bu dünyada suç sayılamaz, devlet eliyle cezalandırılamaz, olsa olsa ahirette sorumluluk sebebi olur” demiştik.  

Bu cümlelerimizin “zulme ortak olmak” olarak görülmesi şaşırtıcı. Duygusallığın da bir sınırı olmalı, değil mi?

Okuyucumuz belki de şu cümlelerimize itiraz ediyor: “Gelelim suçluların tasnifine: Birinci gruptakiler, ‘o cemaat’in içinden yetişmiş olup darbe suçuyla bir biçimde ilişkili olanlar. … İkinci gruptakiler ise bazı adi suçları ‘cemaat adına’ ya da ‘cemaat hesabına’ ve örgütleşerek işlemiş olanlar: Meselâ kopya çekenler ve çektirenler. Meselâ ‘siyasî ayak’la işbirliği içinde ihaleye fesat karıştırarak devlet kesesinden cemaat zengin edenler. Meselâ hileli işlemlerle rakiplerinin ayağını kaydıran bürokratlar...” 

Bir tahsis yapmayan ve ihtimal bildiren bu cümlelerimizin “zulme ortak olmak” olarak görülmesi, ancak, “bizim cemaat bütün kademeleriyle ancak ve sadece melekler heyetidir” fikri ile izah edilebilir ki bu fikrin tedavisi yoktur.  

Zira “cemaat adına” bazı somut suçların işlenmiş olabileceğini -üstelik o yapının liderinin bu yöndeki beyanına rağmen- inkâr edebilmek ancak garip bir ruh halinin ürünü olabilir.

3. O yazımıza bir de uzun ve ayrıntılı bir e-mail gönderildi. Mailde özetle 15 Temmuz’un arka planı ile ilgili şüphelerden ve çoğu haklı sorulardan yola çıkılarak darbe teşebbüsünün bir tür “tiyatro” olduğu fikri vurgulanıyordu. 

Bu görüşler hakkında daha önce defalarca yazdığımız için şunları yazmamız yeterli: 

Birilerinin darbe fikrini oltasının ucuna yem yapmış olması oltaya gelenin “darbeci sazan” olduğu gerçeğini değiştirmez. 

Ya da şöyle diyelim: Birilerinin yıllardır listesini biriktirdiği birilerini denize atarken aynı denize can simidi kılığındaki darbe yılanını da atması o yılanı can simidi haline getirmez. 

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