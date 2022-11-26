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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 KASIM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Kendinizi kimin yerine koyuyorsunuz?

Ahmet BATTAL
26 Kasım 2022, Cumartesi 00:03
Beğendiğiniz, okuduğunuz, başkalarının da okumasını istediğiniz kitaplar vardır, olmalıdır.

O kitapları kimlerin okumasını istemezsiniz? 

Muhtemelen “böyle bir soru mu olur” diyeceksiniz. 

Evet, olmaz, haklısınız. 

Konuya böyle başlayınca olmuyor, olmaz, olmamalı. 

Ama şimdi bir de şu hikâyeye bakınız:

Yeni Asya Neşriyat; yayınladığı kitapları, dergileri ve bilhassa takvimleri, okumaya istekli tutuklular ve hükümlüler okuyabilsin diye cezaevlerine ulaştırmaya çalışıyor.  

Bu işin gönüllüleri var, onları biliyorsunuz. 

Ama bu yayınların bazı cezaevlerinde halen de “yasak kitap” muamelesi gördüğünü duyuyor ve üzülüyoruz. 

Kitaptan korkan Allah’tan korkar mı, şüpheliyiz.

Yeni Asya bir gazete olarak bazı cezaevlerine halen de alınmıyor ve neredeyse her işe karışan Adalet Bakanlığı bu işe –her nedense- karışmıyor. 

Üstelik Anayasa Mahkemesinin bu konuda verdiği ihlal kararlarına rağmen yasakçı zihniyet sürüyor. 

Yeni Asya’yı neşreden ekip bu duruma haklı olarak içerliyor, eleştiriyor ve hukuk devletine dönülebilmesi için iktidarın değişmesi gerektiğini düşünüyor. 

Buraya kadar normal.

Ama biz bu konuları gündeme getirdiğimizde birileri bize şunları söylüyor:

-Boşuna uğraşmayın onlara yaranamazsınız. 

-Onlar zamanında bizi de siyasetçileri de kandırmışlardı, sizi de kandırırlar, sakın güvenmeyin. 

-Onlar efsunlanmışlardır, değişmezler.

-Değiştik derler, değişmiş gibi yapabilirler, ama onlar değişmezler, kendinizi yormayın. 

Bunu söyleyenlere ne diyelim?

Mesela;

-Sizin derdiniz birilerine yaranmak mı hakikati dillendirmek mi? 

-Kalbinizi yoklayın, değişmelerini istemiyor musunuz?

-Siz hiçbir konuda hiç değişmediniz mi?

-Başkalarının değişebileceğine inanmıyor musunuz?

-Başkalarının değişebilmesi için bir şeyler yapmıyor musunuz?

-Fikirlerinizin doğruluğundan emin değil misiniz?

-Başkalarının fikirlerinden mi kendi fikirlerinizden mi korkuyorsunuz?

-Baştaki soruya “böyle soru olmaz” diyorsunuz da değişim ihtimaline neden itiraz ediyorsunuz?

-Siz kendinizi kimin yerine koyuyorsunuz? 

 Ne dersiniz, soralım mı?

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