Kendisini hâkim savcı yerine koyanlar-2

Ne örgütü olduğunu tam bilemediğimiz bir örgütün görünen yüzlerinden biri olan bir kişi, -elbette ekibiyle birlikte- Türkiye’de varlığını herkesin bildiği pislikleri isim ve yer vererek deşifre etti ve ediyor.

Yapılan ifşalar savcıların harekete geçmesi için fazlasıyla yeterliydi. Ama savcıların adım atıp birilerini ifadeye çağırdığını henüz duymadık.

Zaten Erdoğan da “Terör örgütleri gibi suç çeteleri de zehirli bir yılan gibidir. Onlarla aynı çuvala girerseniz daha sonra başınıza geleceklere rıza göstermiş olursunuz.” dedi ve bu açıklama basında “savcılara ültimatom” olarak yorumlandı.

Dolayısıyla bağımsız savcıların -şimdilik- araştırması gereken herhangi bir şey kalmadığı -yine şimdilik- tescillenmiş oldu.

Aynı günlerde internette “sürgün bir savcının özelden yaptığı açıklama” başlığıyla bir metin yayınlandı ve kısa sürede viral oldu.

Bazı cümleleri şöyleydi:

-Yargı camiasının içinde bulunduğu kısır döngüyü anlatmak ve yargının yozlaşmış durumuna ışık tutmak için bunları paylaşmayı uygun gördüm.

-Bir suç ile ilgili olarak soruşturma yapma yetkisi suçun işlendiği yer savcılığındadır. Yani İstanbul ya da Ankara’da işlenen bu suçları yalnızca İstanbul ve Ankara savcıları soruşturabilir.

-Savcılıklar büro sistemi ile çalışır. İstanbul ve Ankara’daki tüm savcılar da bu suçlar hakkında soruşturma açmaya ve açsa da yürütmeye iş bölümleri gereği yetkili değil.

-5235 sayılı Kanun ile birlikte savcılar başsavcının memuru gibi bir konuma getirildi. Artık iş savcılarda değil başsavcıda bitiyor. Başsavcı istemediği sürece savcılar bir şey yapamaz.

-Hadi diyelim ki bir savcı bir şekilde soruşturma açtı, başsavcı da bir şey demedi. Savcı soruşturmayı emrindeki kolluk görevlileri ile yapacak. Kanuna bakılırsa polis ve jandarma savcının emrinde ama fiiliyatta İçişleri bakanlığına bağlı. Bir savcı kolluğa bu yolsuzluklar hususunda bir talimat yazdığı an kolluk birimleri o talimatı yukarılara iletir ve kendi üstlerinden izin çıkmadıkça hiçbir şekilde bu emri yerine getirmezler.

-Özetle şu anda bir savcı istese de soruşturma açamaz. Açsa da yürütemez. Türkiye’de bu inisiyatifi alabilecek yalnızca İstanbul ve Ankara başsavcıları var ama onlar bile bu işe giriştikleri an görevden alınırlar. Çünkü savcılar HSK’ya bağlı ve Kurulun başkanı Adalet Bakanı ve bir üyesi de Adalet Bakan Yardımcısı.

-HSK zulmünü gösteren onlarca, yüzlerce örnek var. Pek çok hâkim HSK tarafından siyasi sebeple görevden alındı ya da sürüldü ve arkalarında kimse durmadı.

-Zaten seçimler oldukça yakın. Seçimden sonra soruşturmayı açıp yürütebilecek ve sonuçlandırabilecekken, kim, neden sonuç alamayacağını bile bile bu türden soruşturmaları şimdi açsın?

-Hem, kaçakçılık ve örgütlü suçlar bürosu savcıları, kamu görevlilerinin suçlarını soruşturma bürosu savcıları gibi kilit bürolarda iktidarın istediği gibi kararlar çıksın yeter. Yoksa tehdit ve hakaret suçlarına bakan savcı kimin umurunda? Dolayısıyla iktidar açısından kilit büroları dolduracak kadar savcı yeter. Bu kişiler kimler derseniz, çoğu bir süre partide siyaset yaptıktan sonra avukatlık mesleğinden savcı yapılanlar. Zaten kilit görevlerde hep benzer geçmişe sahip kişileri görürsünüz.

-Özetle savcıların da hakimlerin de büyük bir kısmı bu gidişattan rahatsız ancak yapabilecekleri bir şey yok. Kilit görevlerde belirli kişiler var ve onlar da zaten bir şey yapmayacak kişiler. Vatansever ve adil hakimler ve savcılar ise maalesef doğru günü yani seçimlerden sonraki atmosferi beklemek zorunda.

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Başlığın izahına gelince:

Muhalefeti “kendisini hâkim savcı yerine koyanlar var” diyerek eleştiren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a şunu soralım:

Siyasete de temas eden türden yolsuzluk soruşturmalarının başlamamasında, kendisini bağımsız savcıların üstünde gören bazı bürokratların ve siyasetçilerin etkisi ve caydırıcı gücü yok mu? Yargı hakikaten bağımsız mı?

Cevabı olan verir. Biz de yayınlarız.