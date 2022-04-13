Kim takar ombud Osmanı

Dünkü Yeni Asya’da haberi okudunuz:

Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi’nde eşiyle birlikte tutuklu bulunan bir baba çocuklarıyla daha kolay görüşebilmek için Sivas’tan Tokat’taki bir cezaevine nakil istemiş. Hem de defalarca.

Her defasında reddedilen ve fakat pes etmeyen baba “bir ümit” diyerek Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurmuş.

Ombudsman bu talebi haklı görmüş ve dolayısıyla baba aradığı desteği oradan bulmuş.

Ama Kurum ve dolayısıyla Adalet Bakanlığı bu karara rağmen talebi yine reddetmiş.

Talep sahibinin kim olduğu ve hangi suçtan yargılandığı hiç önemli değil. O ana baba henüz sanıklar ama gerçekten suçlu bile olsalar neticede suç ve ceza şahsîdir ve çocuğun hakkı ve korunmaya değer yararı üstündür.

Kurumun ısrarlı red kararının haksız ve yanlış ve hatta kötü niyetli olduğu bu kararla ortaya çıkmış oluyor.

Burada, Ombudsman’ın Cumhurbaşkanına yani yürütme organına değil doğrudan yasamaya yani Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı görev yapan bir denetim kurumu olduğunu hatırlatalım.

İlk kurulduğu yıllarda bu kurumun Türkiye’de insan haklarının gelişmesi hususunda nasıl bir olumlu hava estirdiğini düşündüğümüzde gelinen noktada maalesef “dağın doğurduğu fare”yi de görüyoruz. (Yanlış anlaşılmasın, burada “fare” Ombudsmanlık kurumu değil doğrudan ve sadece TBMM. Zira o denetim kurumunun etkisini ve gücünü sürdürecek ve dolayısıyla Ombudsmanın namusunu koruyacak olan TBMM. Ama korumuyor.)

Aksine, adeta sadece seyrediyor.

Zira bu Meclisin -maalesef- Erdoğan’ın iktidarını ve her biri bir kralcık haline gelen bürokratlarını denetlemek diye bir gündemi ve zaten fiiliyatta böyle bir gücü yok.

Biz Yüce Meclisimizi bu sebeple geri istiyoruz.

Bir delili de şu:

Baba “son bir çare” diyerek “sivil ombudsman”a yani insan hakları timinin tek kişilik ordusu ve mazlum milletin ton/renk-din/ırk tefrik etmeksizin gerçek vekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na başvurmuş.

Bizler de bu haberi bu yolla öğrenmiş olduk.

Bu duyurudan sonra, Karaman’daki milliyetçi tahrik meselesinde olduğu gibi Gergerlioğlu ciddiye alınır ve olumlu bir adım atılır mı bilemiyoruz.

Keşke Ombudsmanlık Kurumunun da bir e-gazetesi olsa ve bilhassa verdiği kararların uygulanmayanlarını ve uygulamayıcılarını teşhir amacıyla kamuoyuyla paylaşsa. Zira bunlar “vergi yüzsüzleri”nden daha yüzsüzler.

Belki de Millet İttifakı’nın iktidar olduğunda yapması gereken önemli sistem değişikliklerinden biri budur…