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29 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Kimin teröristi kimin için iyi!

Ahmet BATTAL
29 Aralık 2021, Çarşamba
Türkiye çok enteresan bir yere ve hale geldi.

Siyaset “senin teröristin benim teröristimi yenemez” modunda.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında iktidarca “HDP’nin desteklediği aday” olarak ilân edilen ve iktidar yandaşlarınca “terörist hamisi” olarak gösterilmeye çalışılan Ekrem İmamoğlu’na karşı yine iktidar tarafından Osman Öcalan’ın siyaseten malzeme olarak kullanılması işin zirvesiydi.  

Bugünlerde doğrudan doğruya “İmamoğlu’nun belediyeye teröristleri doldurduğu” iddiası üzerinden siyaset tartışması yapılır hale geldi. (Bu tartışmanın ipuçları o zaman da ortadaydı).

İmamoğlu’nun “ben bu işe almaları İçişleri ve Adalet Bakanlıklarının verdiği belgelere dayanarak yaptım, sorumlu varsa onlardır” demesi ne ifade edecek, önümüzdeki günlerde göreceğiz. 

Asıl mesele “…öcü” damgası yapıştırılanlarla ilgili.

Biz bu konuyu beş buçuk senedir aynı bakış açısıyla yazıyoruz: “Cemaat eşittir terör örgütü” formülü yanlıştı, yanlıştır, yanlış...

Esasen bunun böyle olduğunu yüksek hâkimler ve AYM üyeleri başta olmak üzere bütün hukukçular biliyor. 

Zira suç ancak kasten işlenir. 

Bir terör örgütüne ancak “örgüt olduğunu bilerek ve üye olmayı ya da üye kalmayı isteyerek” üye olunur. 

Cemaatlerin içine örgüt yuvalanabilir ama “cemaat görünümlü örgüt” olmaz. 

“Yeşil görünümlü kırmızı ışık” yargı eliyle tuzaktır. 

“Cemaat”e mensup olana “muhalifsin, o halde teröristsin” de denilemez. 

İşte bu yüzden o hukukçulardan bazıları girdiği/sokulduğu bu yanlış yoldan nasıl döneceğini, daha fazla zalim olmamak için ne yapacağını bilememenin şaşkınlığını yaşıyor. OHAL’le içine sokulduğu kandırılmışlık duygusu ile boğuşuyor. 

Somut suç isnat edilmemiş olan kişilere sırf cemaate mensubiyeti gösteren delillerle “terör örgütü üyeliğinden ya da üye olmamakla birlikte yardım ve yataklık etmekten verilen cezaların eninde sonunda bozulacağını her hukukçu biliyor. Bu konuda AİHM’den gelen ipuçları da halata döndü.

Sıradan vatandaş bu açmazı daha kolay çözüyor. 

Zira “iyi çocuk ama …öcü” diyor. 

Hatta çoğu “…öcü, ama iyi çocuk” diyor. 

Yani “onun devletle ve devletin de onunla bir derdi var, ama benim nazarımda terörist değil” diyor. 

Cemaate mensubiyeti gösteren deliller yardımıyla verilen mahkûmiyet kararların “vah, yazık oldu” diyerek esefle karşılıyor. 

Şimdi asıl mesele muhalefetin iktidarın zehirli dilinden uzaklaşabilmesi.

Bu İstanbul soruşturması iyi bir fırsat olabilir. 

Ey Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan,

Hele bilhassa Gültekin Uysal ve Temel Karamollaoğlu… 

Asıl sorumluluk sizde.

“Devlet terörist dememişse biz neden diyelim” demek yetmez. 

“Devlet terörist demiş olsa da ben terörist demeyebilirim. Zira burada devlet dediğiniz yargı. Ama o da iktidarın kontrolünde. Ve neyin ne olduğu bu iktidar gidince anlaşılacak.” diyebilmelisiniz.  

Cesaret imtihanındasınız…

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