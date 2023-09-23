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23 EYLÜL 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Kira meseleleri için ne lazım?

Ahmet BATTAL
23 Eylül 2023, Cumartesi
Mahkemeler, bilhassa kira davalarında tıkandı.

Arabuluculuk da derde deva olacak gibi durmuyor. 

Üstelik bu mesele kiracı ev sahibi ilişkilerini ve kamu düzenini bozduğu gibi devletin güvenilirliğini sarsıp sorgulatmaya başladı. 

İhtilafların adil çözümü için şimdilerde birçok konuda Yargıtay’ın içtihatlar yapması ve Mahkemelere yol göstermesi bekleniyor. Mesela;

-Kiracı ve ev sahibi %25’ten daha yüksek kira artışında anlaşır ve kiracı da bu yüksek rakamı öderse sonradan “bu ödeme kanuna aykırı ve geçersizmiş” diyerek, ödediği fazlalığı mahkeme yardımıyla geriye alabilir mi? 

-“Evden çıkarım ama çıkmak için para isterim” diyen kiracıya ev sahibinin yaptığı ödeme geri istenebilir mi? 

-Tahliye taahhüdünün geçerliliği için bu taahhütteki imzanın gerçekten kira sözleşmesinin kurulmasından sonra atılmış olması lazım. Peki ama bunu kim nasıl ispat etmeli? Cep telefonu mesajları delil olabilir mi? 

-Ev sahibinin on yıldan sonra kiracıyı gerekçesiz çıkarma hakkı, kira sözleşmesinin -sadece kira rakamını yenilemek için- her yıl ya da arada bir yeniden yazılması halinde hangi tarihten başlamalı?

-Eski kiracıyla yeni kontrat yapılır ve “kiracıyı koruyucu on yıllık süre yeniden başlamıştır” ya da “… başlamamıştır” yazılırsa bu kayıtlar geçerli sayılmalı mı?  

-Kira sözleşmesinin sözlü olduğu yani yazılı kontrat yapılmadığı ve kiranın da elden verildiği hallerde kira davaları için dönem başlangıcı nasıl belirlenecek? Bu tarih aboneliklerle veya başka bir varsayımla ispat edilebilir mi? 

-Kanunda ancak beş yıldan sonra kira bedeli tesbiti davası açılabileceği yolunda özel hüküm varken beş yıldan önce “sözleşmelerin değişen durumlara uyarlanması” adlı genel dava ile kira artışı sağlanabilir mi?

-Rayiç kiranın mahkemece belirlenmesi için davası açıldığında bu davanın belirsiz alacak davası olarak açılmasının ne mahzuru var? 

Bu ve benzeri soruların hepsinin cevabı Yargıtay’ın yaptığı veya yapacağı içtihada bakıyor. 

Ama eski içtihatların da günümüzün şartlarına uygun olup olmadığı tartışılır durumda. 

Üstelik artık İstinaf barajı var ve her konu da Yargıtay’ın önüne gitmiyor. İstinaf Mahkemesinde kesin karara bağlanıyor. 

O halde hem vatandaşı ve avukatları rahatlatacak ve hem de mahkemelerin elini güçlendirecek ve önünü açacak şekilde ayrıntılı bir kanuni düzenleme şart. 

Bu konuda Meclisi kim harekete geçirecek? 

Adalet Bakanlığı mı? Türkiye Barolar Birliği mi? 

İktidar ortağı partilerin yöneticileri mi? Muhalefet mi? 

Bize göre, bizzat Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un bu konuda inisiyatif alması ve Meclisin bu konuyu gündeme almasını sağlayacağını duyurup milleti rahatlatması lazım. 

Aksi halde adalete güven hızla azalmaya devam edecek.  

Ve bu sebeple kırılan her kalbin de dökülen her gözyaşının da vicdanî sorumlusu, muhalifiyle muvafığıyla siyasiler ve ilgili bürokratlar olacak. 

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