Kirli siyaset ve seçimleri

31 Mart 2019’da yapılmış olan ve İstanbul ve Ankara’nın muhalefetin eline geçtiği mahalli seçimden önce 28 Mart 2019 tarihli “Bu seçime ne ad verilir?” başlıklı yazımızda şunları yazmıştık:

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Anayasaya göre seçimlere yani partilerin yarışma hakkına ve adayların adaylığına ilişkin tek meşrûiyet otoritesi Yüksek Seçim Kurulu. Oysa iktidar YSK’yı adeta hiçe sayarak, meşrû muhalefet partilerinin adaylarını, hem de hukuken hiçbir değeri olmayan istihbarat raporlarıyla ve besleme basın eliyle peşinen suçlu ilân edip “bizden başkasını seçerseniz derhal görevden alırız” diyor.

Yani siyasî müsabakanın dip ve haksız rekabetin tavan yaptığı ve YSK’nın da seyrettiği bir seçim dönemindeyiz. Allah encamımızı hayretsin.

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Zira o tarihlerde muhalif adaylara karşı besleme medya eliyle yürütülen ve ülke çapında etkisini gösteren gerçek bir itibar suikastı süreci yaşamıştık.

Meselâ Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için muhalefetin adayı olarak ortaya çıkan Mansur Yavaş hakkında suçlama ve dedikodular almış yürümüştü.

O tarihte bu karalama kampanyasının öncü isimlerinden olan ve besleme medya tarafından, “saygın iş adamı” olarak nitelendirilen biri vardı: Necmettin Kesgin.

İşte bu zat geçen günlerde resmi belgede sahtecilik, şantaj ve özel hayatın gizliliğini ihlâl etmek suçlarından kesinleşmiş 6 yıl 6 ay hapis cezası sebebiyle cezaevine konulmuş.

Seçimden önceki günlerde mahalle bakkalımız bu haberlerden de etkilenmiş ve AKP adayı Haseki’ye oy vermeye meyletmişti.

Biz sohbetimizde kendisine şunları sormuştuk:

- Bu haberleri veren televizyonlara ne kadar güveniyorsun?

- Haberde geçen olayın kahramanına ne kadar güveniyorsun?

- Daha da önemlisi bu “eski olaylar ve haberler” neden şimdi yani seçim öncesinde gündeme getiriliyor diye düşündün mü?

Bilhassa son sorumuz ile birlikte ciddî bir tereddüdünün başladığını görmüş ve uyandırabildiğimiz için mutlu olmuştuk.

Şimdi de benzer duygular içindeyiz.

Siyasette “belden aşağı” vurma işi bokstakinden çok daha yaygındır.

Ama boksta belden aşağı vuran bile hakemin görmemesi için gayret ederken, son on on beş senedir siyasette bunu yapanlar, pervasızca ve “bile bile lades” usûlü yapıyorlar.

Bu sebeple ısrarla diyoruz ki bize siyasette de yeni bir ahlâkî tarz lâzım.

Bunu da başarırsa yine muhalefet başaracak.