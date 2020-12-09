Kızım sana söylüyorum…

Eskiden “bütçe görüşmeleri” TBMM’nin en esaslı ve en şenlikli oturumları olurdu.

Eleştiriler ve polemikler havada uçuşurdu.

Millet ve siyaset meraklıları bu görüşmeleri heyecanla beklerdi.

Biliyoruz, iç çekiyorsunuz: O eskidendi!

Yine bir bütçe dönemi geldi.

TBMM’de bütçe görüşmeleri yapılıyor. Muhalefet yine azimli ve istekli.

Ama durum bir garip.

Hani evde dargın eşler aynı masadaki ya da aynı odadaki muhatabına çocuklar üzerinden mesaj verir ya Mecliste de öyle çocukça bir durum var.

- Oğlum babana söyle…

- Oğlum sen de babana söyle…

Bütçeyi Mecliste, “beni halk seçti” diyen bir cumhurbaşkanının kimseye sormadan seçtiği bir Yardımcısı sunuyor.

Muhalefet partilerinin genel başkanları ya da temsilcileri konuşma yapıyor ve eleştiri ve tekliflerini sıralıyorlar.

Ama iktidarın bir numaralı adamı ortalıkta yok.

“Oğlum babana söyle…” hesabı.

Aynı durum milletvekillerinin tek denetim mekanizması olarak kalan “soru”lar için de geçerli.

Milletvekili cumhurbaşkanına soru soramıyor.

İktidarınki zaten sormaz, soramaz. Hadi onu anladık. Muhalefet neden soramıyor?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı denilen kişi Cevaplama Yardımcısı mıdır?

Yetki ve sorumluluk cumhurbaşkanında. Ama kendisi, “cevaplamaya tenezzül etmeyen” bir pozisyonda.

Bu öyle bir sistem ki muhalefet ciddî işlerin hesabını soracak doğru bir muhatap bulamıyor.

Neden?

Anayasal sistemimiz böyle.

Neden böyle?

Cevap yok!

Aslında var da dolaylı. Yani “kral hazretlerine soru mu sorulabilir kardeşim” nevinden.

“Cevap yok” üzerine kurulu bir garip sistem.

Böyle bir sistemin siyasî gerilim üretmemesi mümkün müdür?

Böyle bir sistem denetim içerebilir mi?

Denetim olmadan devlet devlet olur mu?

Dargın ana babalar arasında mesaj aracılığına zorlanan o oğul “artık yeter, konuşun birbirinizle” diyecek ve demeli.

Ey muhalefet, ne olursunuz birleşin, çare bulun ve öncelikle milleti bu garip sistemden kurtarın.

Çare belli. Parlamenter demokrasiye yeniden dönüş.

Çare belli. Bir Anayasa taslağı ortaya koymak.

Korkmadan, ürkmeden. Net ve şeffaf biçimde.