Köprü Dergisi Makale Yarışması-Tüyolar

Dünkü yazımızda Köprü Dergisinin Makale Yarışmasını tanıttık. Bugün de bu yarışmaya katılmak isteyenleri yönlendirmek üzere Köprü Dergisi Yayın Kurulunun informel tavsiyelerini paylaşalım:

1. İyi bir makale için birinci aşama konu seçimidir. Bunun için de ana konu olan KADIN ile ilgili olarak sürekli merak içinde olmalı ve kalbinizden geçenleri, zihninize düşenleri kâğıda ya da akıllı telefona sürekli not almalısınız. Bu süreçte öne çıkan konu başlıklarından biri sizin için en iyi ya da en uygun makale konusudur.

Danışmanınızın da yardımıyla konunuzu tesbit edip sınırlarını kabaca çizdiğinizde sıra ayrıntılı okuma listesi çıkarmaya ve okuyup not almaya gelmiştir. Bu sırada makalenin üst başlığı, ana sorusu ya da soruları (hangi meseleye cevap bulmaya çalıştığı) ve kabaca alt başlıklar zihinde olgunlaşır ve şekillenir.

2. Sonraki aşama, yazacağınız konu hakkındaki düşüncelerinizi çeşitli ortamlarda ve zamanlarda başta danışmanınız olmak üzere birileriyle paylaşmak ve bu sırada başlıkları ve muhtevayı şekillendirmektir.

Unutmayınız, konuşmak yazmaya hazırlıktır. Zira insan konuşurken neyi nasıl ve hangi sıra ile anlatması halinde muhatabın daha iyi anlayacağını da düşünür ve gözlemler. Böylece yazıdaki muhatabı için de en uygun sıralamayı, delilleri ve üslûbu bulur.

3. Sıra yazmaya geldi. Faydalandığınız kaynaklara da yeri geldikçe atıf yaparak (elbette aynen aldığınız metinleri daima tırnak içinde ve atıf da vererek nakletmek suretiyle) yazmalısınız.

Yazdıklarınızı kaybetmemelisiniz. Bunun için de yazının her ham şeklini ayrı bir dosya olarak muhafaza etmek en iyisidir.

Bunun yolu şudur: Belgeyi ilk oluşturduğunuzda bir isim (meselâ “yazı yazma teknikleri” adını) verdiniz ve bir şeyler yazıp kapattınız. Bir kaç gün sonra o belgeyi yeniden açtığınızda “farklı kaydet” seçeneği ile bu sefer “yazı yazma teknikleri 2” olarak kaydedip üzerinde çalışınız. Sonraki bir gün son belgeyi yeniden açtığınızda bu sefer “yazı yazma teknikleri 3” olarak kaydediniz. Çalışmanızı bu şekilde sürdürdüğünüzde yazınızın her versiyonu bilgisayarınızda ayrı ayrı bulunur. Bu sayede, ihtiyaç duyarsanız, önceden yazdığınız, ama beğenmeyip değiştirdiğiniz bir metni ya da sildiğiniz bir bilgiyi vb. geri dönüp bulmanız kolay olur. Dosyalama önemlidir. Belgelerinizi, konusuna ve ilgilisine göre alt klâsörlerde saklamaya alışınız.

Ayrıca her belgenizi kapattığınızda hemen bir mail adresinizden diğer mail adresinize gönderiniz ki böylece buluta depolamış olasınız ve yazınız herhangi bir sebeple bilgisayarınızdan kaybolsa bile maillerinizden bulabilesiniz.

4. Dördüncü aşama dinlendirme aşamasıdır. Kenarda durdukça mayalanan hamur gibi, bir kenarda dinlenen yazı da kabarır, güzelleşir. Ne kadar uzun süre dinlenirse o kadar iyidir.

(Güncel yazılarda buna imkân olmaz, ama zaten Köprü Makale Yarışması’nda güncel yazı beklenmez. İnşallah bir gün güncel yazı yazma zamanınız geldiğinde de dinlendirmeye ihtiyaç kalmaz.)

Neden dinlendirme? İnsan kendi hatasını ancak başkasının gözünden görür. Dinlenmeye bıraktığınız ve yazarkenki ruh halinizi unuttuğunuz yazı, üzerinden olabildiğince uzun bir süre geçtikten sonra artık sizin yazınız gibi değildir. Son aşama için yeniden ele aldığınızda bu sayede yazınıza başka bir gözle yani eleştirel bakışla bakabilirsiniz ve böylece eksiklerini giderip kalitesini arttırırsınız.

5. Beşinci aşama son kontrol aşamasıdır. Bu aşamada elbette uygun kişilerden de yardım alarak imlâyı kontrol edersiniz. Cümle düşüklüklerini giderirsiniz. Başlık-içerik uyumunu denetlersiniz. Ve son şeklini verip sek- reteryaya gönderirsiniz.

Mümkünse çapraz kontrol iyidir. Yani aynı yarışmaya katılan iki arkadaş birbirinin yazısını her aşamada jürinin gözüyle okur ve acımadan eleştirir. Böylece ikisi de hem kendisini ve hem de arkadaşını geliştirir.

Haydi başarılar.

Düzeltme: Dünkü yazımda son satırda tarih 2020 değil 2021 olacak.