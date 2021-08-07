Korku imparatorluğunun direkleri çatladı

Geçen gün esnaftan biri sohbetimiz sırasında bir yerel spor derneğine üyeliği ile ilgili şunu söyledi:

“Birilerinin 2018’de kurup beni üye yapmaya çalıştığı spor kulübü muhaliflerin çoğunlukta olduğu bir dernekmiş. Korktuğum için itiraz ettim. Çünkü benim üniversite çağında çocuklarım var. Yarın öbür gün kredi ya da yurt konusunda sıkıntı çıkmasını istemem.”

Şaşırdık mı? Hayır. Bu korkunun kaynağının “…öcü” tesbit kriterlerindeki zalimane saçmalıklar olduğunu herkes biliyor.

Cep telefonuna program indirmek isteyecek insanların kalbinden geçen korku da bunun bir benzeri:

“Bu program yarın öbür gün bylock benzeri başka bir programla irtibatlı görünür/görülür ya da gösterilir de başım buradan belâya girer mi acaba?”

Böyle bir ihtimalin gerçekleşebileceğinden ciddî ciddî korkabilen insanların hiç de azımsanmayacak kadar fazla olduğu bir ülkedeki devletin “demokratik hukuk devleti” olduğundan söz edilebilir mi?

Nasıl oldu da bu hale geldik ve toplum bu cendereden nasıl çıkabilir?

Sosyal medya, dikkatli izleyenler için birçok konuda önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

Korku rejiminin sonunun ne zaman geleceği hakkında da orada hayli ipucu var.

Herkes bilir ve kabul eder ki bir ülkede korku imparatorluğunun kurulması zor, ama yıkılması çok kolaydır.

Bizde 20 Temmuz KHK darbesiyle zirveye çıkarılan bu hayalet yapı için de aynı şey geçerli.

AKP gibi bir siyasî partinin iktidarı alet edilerek kurulan bu imparatorluğun yıkılacağı günlerin yaklaştığını gösteren ipuçları hayalet yapının duvarlarındaki kiriş ve kolon çatlaklarından okunabiliyor.

Öncelikle devleti ve iktidarı alet ederek korku salanlar kendileri korkmaya başladılar ve müdafaaya çekildiler. Bunun işaretleri de davranışlarından okunuyor.

Yargı korkuyu beslemekten vazgeçmek zorunda ve bunun işaretleri de görünür oldu.

Merhum Demirel’in 12 Eylül sonrasında yapılanların etkisiyle ortaya çıkan durum için kullandığı “dağa taşa korku sinmiş” tabirini ve cesaretteki öncülüğünü hepimiz biliriz.

Merhum Kutlular Ağabey’den duyduğumuz “İnsanın ürkmesi hayvanın ürkmesine benzemez” tesbiti ve çaresine dair yapıp söyledikleri de bu meyanda önemlidir.

Bir doğru daha var: Bu böyle gitmez ve gitmemeli.

Devlet eliyle yayılmaya çalışılan korkuyu dağıtmanın yolu, devlet dışı alanda birleşerek güçlenmek.

Yani sivil toplumun güçlenmesi şart.

Bunun için de siyasî sivil toplum örgütleri olan siyasî partilerin ve topyekûn muhalefetin projeler geliştirmesi lâzım.

Siyasî ya da gayrı siyasî derneklerin ve kulüplerin, muhalefet tarafından, siyasî beklenti olmaksızın ve bu karşılıksızlık hali açıkça deklare edilerek desteklenmesi, cesareti kurumsallaştırma konusunda önemli bir katkı yapabilir. Cesaret kurumsallaşırsa devlet gücüne dayandırılan ve korku imparatorluğu denilen hayalet bina kendiliğinden yıkılır.