Kur farkı korumalı TL mevduatı meselesi

Dövizdeki hızlı yükselişi durdurabilmek için yeniden icat edilen ve “şimdilik” kısmen faydalı olmuş gibi görünen kur garantili (kur farkı korumalı) mevduat işinin ana hatları şöyle:

* Bu bir “mevduat hesabı” türü. Yani mevduat bankası da denilen geleneksel faizli bankaların uygulayabileceği bir sistem.

* Bu sistemi “bankalar uygulayacak” ama daha ziyade “devlet uygulatacak” denilebilir. Zira kur farkını Hazine taahhüt ediyor.

* Bu TL mevduat hesabını sadece Türkiye’de yerleşik gerçek kişiler açabilir. Şirketlere böyle bir fırsat verilmemiş.

* Sadece dört tür vade var: 3 ay, 6 ay 9 ay ve 12 ay. Vade sonunda kendiliğinden uzama yok. Hesap vadesize dönüyor ve kur garantisi bitiyor. Hesap sahibi isterse ve Devlet de uygulamayı sürdürüyorsa yeni bir vade ve hesap mümkün olabilir. Yani Devlet işin gidişatına bakarak “artık yeter” diyebilir. Daha da önemlisi “paralarını bırak bankaya, unut ve rahat uyu” kuralı geçerli değil.

* Asgarî faiz oranını TCMB belirleyecek. Faiz oranı TCMB’nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olmayacak.

* Vade sonunda kur farkının olup olmadığı da yine TCMB kuru üzerinden belirlenecek. Yani kur farkı meselesi tümüyle TCMB tarafından belirlenecek.

* Bu hesaplarda da TMSF garantisi var, ama bu garanti zaten sadece 150.000 TL için. Dolayısıyla bu işe yüksek miktarda para yatırmak isteyenlerin çoğu -muhtemelen daha düşük faizli de olsa- kamu bankalarında hesap açacaktır. Yani devletin basıp piyasaya sürdüğü paranın fazlası kamu bankaları eliyle yeniden devletin eline geçmiş olacak.

İşin hükmüne gelince:

Biz hüküm verecek durumda değiliz sadece soracağız.

Sabit faiz ve üstüne kur garantisi ilâvesi sebebiyle bu işlemin dinen caiz olmayan bir faiz olduğunda şüphe yok. Zaten Diyanet İşleri Başkanlığı da tereddütleri gidermek için bu yönde görüş açıkladı.

Diğer ifadeyle, sektörde çok sayıda “dindar banker”in ve tepede de “nass var nass” diyen bir cumhurbaşkanının varlığı Hazine garantili faizi faiz olmaktan çıkarmıyor.

Bazı hocalar, bu desteği, faiz getirisi talep edene TL’de kalma karşılığı Devletçe verilen bir tür “hibe” olarak adlandırıyor.

Devletin çiftçiye enflasyonun da altında bir faiz oranıyla Hazine’den doğrudan kredi vermesi ya da bankalar ya da kooperatifler eliyle kredi “verdirmesi” bir tür kredi sübvansiyonu. Bu uygulama sosyal devletin bir gereği. Zira bu uygulamada devletten ödünç alan reelde fazlalık/faiz ödemiyor, aksine aldığı ödüncü eksik iade etmiş oluyor.

Parası olup faiz geliri almak isteyene TL’de kalma karşılığında Devletin vereceği ivazın ise “hibe”den ziyade bir tür “rüşvet” olduğunu düşünmek mümkün.

Kâğıt paraya dayalı iktisadî sistemlerde, devletin, kendi var ettiği kâğıtlar üzerinden kurduğu iktisadî ilişkilerde faizli işlemlerin tarafı olması halinde, bunun “haram bir faiz” işlemi olup olamayacağı meselesi ayrıca bir tartışma konusu.

İki sebeple:

Birincisi faizli akitler de neticede bir tür sözleşme. Sözleşme ise piyasanın tarafları arasındaki bir ilişki. “Piyasa yapıcısı” durumundaki “devlet” piyasa aktörleri ile aynı hukukî/fıkhî statüde değil ki tarafı olduğu akitler de aynı statüde olsun.

İkincisi devletlerin piyasa yapıcı olma ve para politikası oluşturma görevi, faizli ya da faizsiz yöntemlerle para ticareti yapmasını da gerektiriyor. Herhangi bir Merkez Bankasının kendi hükmettiği iç piyasada faiz yerine kâr ve zarara katılma sistemi kurması ve faizsiz akitler kullanması mümkün olabilse de dış piyasa için bunu söylemek kolay değil.

Katılım bankalarının katılma hesaplarına kur garantisi verilebilirliği ayrıca tartışmalı.

Zira bu bankalardaki “katılma hesabı” bir “mevduat hesabı” değil. Caiz olmasına sebep olan tabiatı gereği anapara garantisi bile yok ki faiz garantisi olsun. Faiz garantisi olmayınca faize ilâve kur garantisi nasıl olacak?