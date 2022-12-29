Kürtler ve MHP’li AKP

Siyaset yorumcuları seçim tahminlerinde anadili Kürtçe olup HDP ile gönül bağı kurmuş olan seçmenin hangi durumda iki ana bloktan hangisine oy vereceği hakkında tahminlerde bulunuyor.

Kimi “onlar hangi tarafa verirse o kazanır” diyor. Bazısı “onlar sandığa gitmezse şu kazanır” diyor.

Ama bilhassa AKMHP iktidarı taraftarı olan yorumcular iktidar medyasında yer alan “dağdan indi, İBB’de işe girdi” türünden haberlerin amacı ve etkisi hakkında yorum yapmaktan nedense kaçınıyor.

Bu haberlerin HDP sempatizanı seçmen açısından şimdilik “genel olarak muhalefete” değil “sadece Ekrem İmamoğlu’na” yarayacağı tahmin edilebilir.

Ama bu yayınların, aynı tempoyla devam ederse, bu kere, açıklayacağı aday kim olursa olsun Altılı Masa’ya yarayacağı da görünüyor. (Mansur Yavaş’ın bilinçli bir tercih olarak sessiz ve siyaset dışı kalması da bu kapsamda kayda geçmeli.)

Biz ise olayın başka bir tarafının ısrarla gözden kaçırıldığını düşünüyoruz.

HDP sempatizanı seçmenin tipik karakteristiği bir tür “liderci seçmen” olması.

Liderci seçmen lideri ne derse onu yapmaya meyillidir. Ama onun bile bir sınırı vardır.

Mesela “ben AKP filan anlamam, ben Erdoğancıyım” diyen türden “liderci seçmen” Erdoğan kime işaret ederse ona oy verir ve neredeyse hiç sorgulamaz.

Buna karşılık HDP liderliği “gerekçe söyleyen” ve “hesap veren” bir liderlik biçimidir. HDP sempatizanının liderciliği de “ben senin dediğini yapayım ama sen de beni rezil etme, bu kadarı da olmaz” der.

Böyle bir seçmen kitlesinin, seçime MHP ile birlikte gireceği artık açık olan bir AKP’ye ve Erdoğan’a, bunca U dönüşünden sonra ve “yeniden” sıcak bakması mümkün değil.

Liderci de olsalar mümkün değil.

Üstelik “lider” sayılanların ikisi hapiste ve biri sınır dışında. Haber kaynaklarından gelen haberlerin içeriği sahih olmayacak. Kafalar karışacak. Şimdi de olduğu gibi.

Son kırk senelik süreç içinde yanlış siyasi söylemlerle ve manevralarla anadili Kürtçe olan seçmeni HDP’ye adeta zamklayanlar, onlardaki bu liderci tutumun siyasette meydana getirdiği bloklaşmanın hesabını vicdanlarında nasıl verecekler bilinmez. Ki, bunların tipik özelliği devletçi ve milliyetçi olmaları ve dolayısıyla demokrat olmamaları.

Şimdi “demokrasi masası” denilen Altılı Masa’nın bileşenleri ve Doğu’daki söz sahipleri öyle şeyler söylemeliler ki o liderci seçmen bağımsızlaşabilsin ve demokrasinin erdemine bağlanabilsin.

Böylece yakında girilecek süreçte bulunacak her çözüm adil ve kalıcı olsun.

“Aklınızı ağanızın cebinden çıkarın” diyen Bediüzzaman’ın Münâzarât’ını, bağımsız düşünmeye hazır Kürtlere okuyacak olanlara okutmanın tam zamanıdır.