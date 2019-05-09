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9 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Kurucu üye dediğin…

Ahmet BATTAL
09 Mayıs 2019, Perşembe
Son YSK kararıyla birlikte gözler Ankara’nın mandası altında yönetilen İstanbul Cumhuriyeti’ne çevrildi.

Ama görünen o ki siyasete şekil verenler hızla değişiyor. 

Bu değişim hayra mı alâmet? Sanmıyoruz. 

Yönetenler ve yönetmeye talip olanlar hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler artıyor. Ama bilgi bulmak da aynı oranda zorlaşıyor.

İlkelere dayanan partilerde kişilerin değişmesinde fazla bir mesele yoktur. Ama bilhassa AKP gibi kişiye endeksli ve hatta “Adamın Kendi Partisi=AKP” diyebileceğimiz ölçüde kişiselleşen partilerde durum hiç de böyle değil.

AKP’nin web sayfasından kurucular listesine bakmak ihtiyacı duyduk. İki yönden şaşırdık. 

Birincisi kurucuların önemli kısmı bizzat AKP tarafından siyasetten ve partiden dışlanmış isimler durumunda. Kurucuların pek azı siyasette aktif. 

İkincisi bilgiler eksik ve eksiltilmiş! 

AKP web sayfasında kuruculardan biri olan Ersin Nazif Gürdoğan’ın fotoğrafı her nedense yer almıyor. Yine sayfada kurucular arasında adı geçen Ceyhun Yasemin Şimşek’in fotoğrafı verilmediği gibi hakkında herhangi bir bilgi de bulunmuyor. 

Bu üye hakkında internet araştırması yapmak istediğimizde ise daha da ilginç bir bilgiyle karşılaştık. 

Meğer 2016 Şubat’ında AKP’nin web sayfası yenilenmiş ve kurucular listesi değişmiş! Dört isim çıkmış ve bir ilâve isim girmiş. Böylece 64 kurucu 61’e düşmüş. 

Çıkarılan isimler Abdullah Gül, Yaşar Yakış, Nur Doğan Topaloğlu ve Yasemin Kumral.

Giren isim ise hakkında herhangi bir bilgi verilmemiş olan Ceyhun Yasemin Şimşek!

Kime ve neye güveneceğimizi hakikaten şaşırıyoruz. Arşivlerin ne kadar doğru olduğunu bilme şansımız kalmadı.

Düşününüz. İktidar partisi, web sayfasındaki kurucu üye bilgilerini değiştiriyor.

Böyle bir şey olabilir mi? Oluyor.

Kurucu üye dediğin kuruluşta imzası bulunan üyedir. İmzası ya vardır ya da yoktur. 

Üyelikten ayrılmışsa da “üyelikten ayrılmıştır” diye açıklama yaparsınız. Ama adını silemezsiniz.

Siz bunu bile yaparsanız, millet seçimle ve sandıkla ne kadar oynadığınızı da düşünmeye başlar. 

Dürüstlük ve sandık hukuku gibi lâflarınızın da hiç bir önemi kalmaz. 

Birileri milletle ve dünyayla dalga geçmeye çalışıyor. Hem de göstere göstere…

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