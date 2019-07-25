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25 TEMMUZ 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Kurucusuz parti: AKP!

Ahmet BATTAL
25 Temmuz 2019, Perşembe
Şimdilik değil. Ama ileride, eğer kalırsa, bu başlığa uygun bir parti haline gelebilecek.

Neden?

Önce Yeni Şafak’ın haberini okuyalım: 

“Bazı isimlerin kurucular arasında yer almamasına rağmen kamuoyunda kurucu olarak adlandırılması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan listenin güncellenmesi için talimat vermişti. AK Parti’nin Kurucular Kurulu listesi güncellenerek milletvekillerine ve teşkilâta gönderildi. Gönderilen 68 kişinin içerisinde vefat edenler, partiden ihraç edilenler ve istifa edenler ayrı ayrı belirtildi. Listeye göre AK Parti’nin kurucuları arasında yer alan 4 isim vefat etti. 6 isim partiden istifa ederken 4 isim de ihraç edildi.”

Bu bilgilere göre “kuruculuk” sıfatı öyle bir şey ki güncelleme gelince değişebiliyor. 

Bu durum aynen telefonunuza güncelleme gelince telefonunuzun markasının değişmesine benziyor. 

Örneği anladınız mı? Anlamadınız.

Zaten anlaşılmazlığa örnektir!

Gerçekten anlaşılmaz. 

Biz bu konuyu 9 Mayıs 2019 tarihli “Kurucu üye dediğin” başlıklı yazımızda bir arşiv derbederliği örneği olarak yazdık. 

Özetle dedik ki: “Liste güncelleme” dediğin, bazı isimlerin yanına “eski üye” yazmaktan ve gerekçesini belirtmekten ibarettir. Bunu bir partinin e-arşivinde bile yapamıyorsak, demek devlet arşivleri tam derbeder.

Bugüne geldiğimizde konu net ve basit bir arşivcilik meselesi olmaktan çıkmış ve bir siyasî tavır konusu haline gelmiş bulunuyor. 

İki buçuk ay önce konuyla ilgili ilk yazımızı yazarken altmış bir olan kurucu üye sayısı bugün itibariyle altmışa düşmüş durumda! 

AKP web sayfasında Yeni Şafak’ın haberinde yer verilen “ölenler, istifa edenler ve atılanlar” ayrımı da yok. Zaten bu iki rakam da yukarıdaki 60+4+4+6 sayısına uymuyor. 

Demek bir süre sonra kurucu üye sayısı elliye, kırka, otuza, yirmiye, bire ve belki de sıfıra düşecek!

Kendi web sayfasından, kendi kamuoyuna bile sağlıklı bilgi vermekten bilerek kaçınan bir partinin iktidarında halktan neleri gizlemek isteyebileceği elbette merak konusudur. 

Ama daha da önemlisi bu anlayıştaki bir partinin iktidarda denetimden neleri kaçırmak istediği ve isteyeceğidir. 

Gözden kaçırılmak istenenlerin bir kısmını belediye seçimleri vesilesiyle görmeye başladık. 

Diğerlerini de AKP iktidardan düştüğünde göreceğiz. 

Şeffaf ve demokratik yönetim modelinden ne kadar uzaklaştığımızı da işte o zaman herkes anlayacak. Ama belki de iş işten geçmiş olacak. 

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