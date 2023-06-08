Kurulu olan ve olmayan bakanlar

''Kurulu bakan mı varmış” diye düşünebilirsiniz.

Var elbette.

Hepsi icraata ayarlı, hepsinin zembereği hizmete kurulu.

Hayırlı olsun yeni dönemleri. Yapsınlar hayırlı icraatlarını.

Ama bizim başlıkta mana başka.

Eskiden bakanların kurulu vardı. Kabine de denirdi. Başbakan “hükümet” kurarken kurardı bakanlardan kurulu bu kurulu. Meclis de güvenoyu verirse her biri selefinden görevini devralıp icraatına başlardı.

Sonra, bilhassa seksenli yılların sonlarına doğru, “Amerikan tarzı”nı memleketimize getiren ve Anayasa tanımazlığıyla tanınan Turgut Özal döneminde, bu “kurul”, toplanmadan karar almaya, kurulmadan “kurulmuş gibi” olmaya başladı. (Zaten o dönemde çok şeylerimiz “mış/miş gibi” olmaya başlamıştı.)

Özal, bakanlar kurulu üyelerinden -açığa imzalı senet alır gibi- deste deste boş bakanlar kurulu kararı imzası alıyor ve bu boş resmî kağıtları güvendiği adamlarına saklatıp gerektikçe(!) üstünü dilediği gibi doldurtuyor ve böylece hem kurulu kurutuyor hem de milleti de bürokrasiyi de ayakta uyutuyordu.

Bu uygulama önceleri istisnaydı. Sonraları neredeyse kurala döndü.

AKP ve AKMHP döneminde bu hukuksuz uygulama neredeyse resmileşti. “Kurulum var” sanan ama kurulu olmayan “göstermelik bakanlar” devri başladı. O kadar ki bazı bakanlıklarda bazı dönemlerde müsteşar ya da bakan yardımcısı bakandan daha güçlü ve havalı olabiliyordu.

Sonra fiilî durum hukukileşti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile, bakanlar, kırmızı plakalı sekreterler haline geldi.

Ama bu da dış dünyada imajımızın ve görüntümüzün bozulmasına ve tek adam imajının pekişmesine sebep oldu.

Bunun üzerine bazı “mış gibici”lerin teklifiyle “görüntüyü kurtarmak” ve kanacakları kandırmak için Anayasa’da yeri olmayan bir kabin kuruldu. Üstüne “cumhurbaşkanının hususi kabinidir istediğini içeri sokar” yazılması yakışık almayacağı için “cumhurbaşkanlığı kabinesi” yazıldı. (Buradaki kabine “kabin” miydi yoksa “küçük kabin” manasındaki “kabinette” miydi tam bilinemedi. Bizce kabinetti!).

İşte 28 Mayıs’tan sonra AKMHP cumhurunun başkanı Erdoğan yeni küçük kabinetini bu şekilde oluşturmuş oldu. Hayırlı olsun diyelim.

Erdoğan’ı ve kabinetini alkışlamaya yurt dışından davet edilenler kimlerdi bilemiyoruz ama gelenlerin profili oldukça ilginçti.

Neredeyse her yer vardı. Ama Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev hariç Avrupa yoktu.

“Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olsaydı kimler gelirdi” diye düşünmeden edemedik.

Bazı müzmin muhaliflerin aksine, gelenleri biz hayra yorduk. “Oralarla da irtibat lazımdır, güzel olur, belki ittihadlara vesile olur” dedik.

Ama Erdoğan’ın bu Avrupa eksiğini başka yolla kapattığını(!) da kabul edelim.

Avrupa’dan misafiri yoktu ama yeni kabinetinde Avrupa’dan iki bakan vardı.

İngiltere’den gelen Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek’i herkes tanıyor. Brüksel’den gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş’ı ise hem Belçika ve hem de ilk başörtülü kadın parlamenteri olarak Avrupa Parlamentosu tanıyor.

Bu tabloda bir çelişki olduğu açık. Tarifini biz yapamadık. Ama bu çelişki aklımıza şu hikâyeyi getirdi:

Erken kalkan subayın iktidar koltuğuna oturuverdiği o meşhur ülkelerde her vatansever diktatör öncelikle evvelki diktatörün İsviçre bankalarındaki hesaplarını dondurup milli servetten saydığı o paraları ülkesine geri götürmeye çalışırmış ama başaramazmış. İsviçre’de bankacılık sisteminin sağlam olduğunu bu testlerle anlayan yeni diktatör bu sefer kendisi de aynı bankalarda hesap açıp içini doldurmaya başlarmış!

Tevili size kalmış…