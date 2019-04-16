Liderliğiniz dönerli olsun...

İki sene önce, 15.08.2017’de, “yeni bir parti” olarak tarif edilen İYİ Parti’ye isim aranırken “Partinizin adı şeffaf olsun” başlıklı bir yazı yazmıştık.

Nasihatimizi tutmadılar. Belki de okumadılar bile. Geldikleri nokta bilhassa şeffaflık açısından vahim.

Şimdilerde yeniden bir yeni parti hazırlığı var. Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Abdullah Gül ve benzeri, Erdoğan’a küskün oldukları söylenen AKP’lilerin adı geçiyor. Başkaları da var.

Halkta da bir arayış olduğu açık. Zira siyaset tıkandı ve memleketin adalet yolunu da tıkadı.

Bugün bu yeni arayışın muhataplarına bazı tavsiyelerimiz olacak.

Bir ön not: Bizim bu konulardaki fikrimiz belli. Türkiye siyasetinin demokratlara ihtiyacı var ve demok-ratların yeni bir parti kurmasına ihtiyaç yok. Mevcudu yeniden güçlendirmek mümkün ve gerekli.

Ama illa “biz ayrı ve yeni bir demokrasi hareketi başlatacağız, hatta mevcut demokratları da ileride bünyemize katacağız” diyecek olanlar varsa bizim de onlara bazı tavsiyelerde bulunma hakkımız var:

1. Bari sizin partinizin adı şeffaf olsun. Siyasetin finansmanı şeffaf hale gelmedikçe Türkiye’de demokrasi yerleşemeyecek. Zira kaypak partiler düzeninden dürüst siyaset sisteminin çıkması beklenemez. Hani denir ya “eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz” diye...

2. Partiniz herkese şirin görünmeye çalışmasın. Bilhassa Mustafa Kemal meselesini artık aşın ve aştığınızı deklare edin. Demokrat olun. Demokratın Kemalist olamayacağını ve Kemalist’ten de demok-rat olamayacağını artık bilin.

3. Cumhurbaşkanı adayınızı şimdiden söylemeyin. Aksine, şimdiden, “bizim cumhurbaşkanı standardımız şu şu, adayımızı ise zamanı geldiğinde ve olabildiğince geniş bir mutabakatla belirleyeceğiz” deyin.

4. Anayasayı değiştirmeyi vaat edin. Ama vaatleriniz ve hedefe ulaşma metotlarınızı da net söyleyin.

5. Parlamenter sisteme yeniden dönüleceğini vaat edin. Neden bu hedefe sahip olduğunuzu ve bunu nasıl gerçekleştireceğinizi net biçimde bildirin.

6. Liderci parti olmayacağınızı açıklayın. Liderlik kapasitesine sahip bütün demokratlara kapınızın açık olduğunu ve günü geldiğinde her birinin lider olacağını duyurun.

7. Kadro hareketi başlatın. Karizma arayışını baştan reddedin. İlkelere, kurumlara ve kurallara dayalı bir parti yapılanması kurun.

8. Dönüşümlü liderlik konusunda AB’den ders alın ve geliştirerek tatbik edin.

Partinizin liderinin altı ayda veya en azından bir yılda bir değişeceğini açıklayın. Böylece size düşmanlık etmek isteyenlerin başı dönsün. Birinizi gözden düşürmekle hareketinizi tümüyle gözden düşüremeyeceklerini bilsinler. Riski merkezde tutmayın, aksine çevreye yayın ki azalsın.

Böylece olabilirseniz, iktidar da olun muktedir de…