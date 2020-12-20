Madagaskar’dan mektup var

Madagaskar’dan okuyucumuz Gaskar şöyle diyor:

Sayın Battal,

Sizin ülkenizdeki gazetelerin yazdığı habere göre, önceki günlerde, Antalya Kumluca Devlet Hastanesi’nde Başhekim Uzman Doktor A. A., hemşireler M. Ş. Ç. ve A. Y.’ye, iddiaya göre görev yerlerinden ayrıldıkları gerekçesiyle A-4 kâğıdına beş yüz kere, af buyurunuz, “Ben sa.ağım servisimden başka servise gittim” gittim yazdırıp bir de üstelik yazıyı evrak kayıttan geçirttirmiş.

Bunun üzerine başhekim hakkında soruşturma açılmış. Yetmemiş, Sağlık Bakanınız Fahrettin Koca da Alkan’ın davranışının kabul edilemeyeceğini belirtmiş ve “Yürütülen disiplin soruşturmasının sonucu beklenmeksizin Alkan’ın başhekimlik sözleşmesi feshedilerek görevine son verilmiştir” demiş.

Sayın Battal, nasıl heyecanlandık bilemezsiniz. Bu Bakandan bir adet de biz istiyoruz.

Zira bizde de habire kâğıt yazdıran bir baştekim var ve sayenizde biz de kendi memleketimizdeki benzer olaylarda ne yapabileceğimiz hususunda biraz ufuk sahibi olduk.

Zira bizim memleketin baştekimi beş sene önce kendisinden sonra gelen ikinci başşeysine pelikanadı uzatıp “bu kâğıda ‘ben bir s.l.kim, kendim istifa ettim, kendim buldum’ yaz getir” dedi. O da yazdı getirdi, evrak kayıttan bile geçirdi. Bırakın soruşturmayı, kimsenin gıkı çıkmadı.

Yine bizim memleketin baştekimi bundan iki sene önce memleketimizin en büyük iki şehrinin belediye başkanına ayrı ayrı A4 kâğıt verdi ve af buyrun “buna 3406 defa ‘ben s...k biriyim’ yazıp getirin” dedi. Onlar da yaptılar. Fakat hiçbir disiplin soruşturması açılamadı. Sadece sandık açıldı. Hatta sandıklardan birinin açılması baştekimimizi tam tatmin edemeyince kapatılıp yeniden açıldı. Yine tık yok tabiî.

Ardından bizim memleketin içeriye bakanı kendi kendine bir kâğıda kocaman harflerle “ben öyle değilim” yazdı, ama bizim baştekimimiz kâğıdı elinden alıp sildi, temizledi ve geri verip “yeniden yaz, daha düzgün yaz, pozitif yaz, evlâdımsın” dedi. O zaman da kimse bişeycikler diyemedi. “Evlât mı, devlet mi?” diye soramadı. Sadece birileri “ya devlet başa ya kuzgun leşe” diye mırıldandı.

Ardının ardından bizim baştekimimiz kendi groomunu çağırdı ve eline bir instoş verdi ve “buna dediklerimi yaz ve sonra da pabucunu damaat, ortalıkta görünme” dedi ve fakat groombey bunu yapamadı veya yapmadı ve klavyeyle kendi bildiğini yazdı. Hatta “at izi, it b..u” bile yazdı. Yirmi dört saat sonra da baştekimimiz kızanını-gromunu öbür ada devletinin ülkesine gönderdi ki “gözden ırak, gömüden uzak olsun, gömü evlâdıma kalsın” diye.

Ardının arınçının ardından baştekimimizin baş yol arkadaşı Özgül Ağırlık Bey de bir kâğıda bir kaç kez “ben de şeysem şey olayım” yazdı ve bastı istifayı. Ama o da ne… Bizim baştekimimiz o kâğıdı da aldı ve “şeysin zaten, görevden affedilme talebini kabul ediyorum, … kılıcı kafanda” dedi. Resimli Gazetemize de bu hususu kırk defa yazdırdı.

Battal Hocam, imdi sorum size; Madagaskar silâhlı kuvvetlerinin gücünü temsil eden Derinokles’in ruhu bu son seremoni ile şâd olmuş mudur ki? Olmamışsa âcilen sizin Sağlık Bakanından bir adet de bize istiyoruz. Ücreti neyse veririz. Elmasla bile öderiz. Elzem. Selâm.