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3 KASIM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Mahir olmamak her zaman yetmez

Ahmet BATTAL
03 Kasım 2022, Perşembe
Mahir Ünal’ın AKP grup başkanvekilliği görevinden alınması (istifaya zorlanması) ve yerine Özlem Zengin’in “getirilmesi”nin arka planı konusundaki bazı değerlendirmeleri dün yazdık.

Bu değişikliğin arka planında Bahçeli’nin bulunması sebebiyle iki gündür MHP’li dostların ağzı kulağında. Memnuniyetlerini gizlemiyorlar. 

Görünüşte “küçük ortak” iken neredeyse her dediği olan “güçlü ortak” olmaktan dolayı memnunlar. 

Gerçi bilhassa AK Partili bazılarının MHP için “mızmız ortak” dediğini ve buna içerlediklerini de söylüyorlar ama asıl dertleri bu değil. 

İktidar olmadan muktedir olmanın keyfini yaşıyorlar. 

Türkiye’de halen tam bir vesayet rejimi örneği sergilendiğini de kabul etmiş ve göstermiş oluyorlar. Ne de olsa “vesayet rejimi” demek “oy almayanların yönetmesi” demek.

Biz bugün, benzer sözleri yakın zamanda akademisyenlerle yaptığı bir salon toplantısında söylemiş olan AKMHP cumhurunun başkanı Erdoğan’ın gafından ve gafın sebebinden ve sonucundan söz edelim.

Şöyle söylemiş konuşmasının bir yerinde:

“Bizim son derece zengin, bilim yapmaya, bilim üretmeye son derece müsait bir dilimiz varken, bir gece yattık, sabah kalktık, baktık o dil yok.”

Bu sözlerdeki garipliği oradaki hocaların ne kadarı anında anladı ve ne kadarı da halen dahi anlamadı ve anlamaya yanaşmayacak, o ayrı mesele. 

Ama asıl anlaması gereken Devlet Bahçeli henüz anlamamış gibi yapıyor. 

Yani Mahir olmamak yetiyor. 

“Bir de baktık, o dil yok” derken abarttığını bilen Erdoğan aslında ne demek istiyor? 

“Dilimiz zengindi ama fakirleştirildi.”

Erdoğan, “arı dil” oluşturma iddiasıyla başlatılan ve Anadolu’da adına “uydurukça” denilen dilin ortaya çıkmasına sebep olan “dil devrimi”nden söz ediyorsa o bir gecede değil bir süreç içinde oldu.

Ama o diyor ki “bu iş bir gecede oldu.” 

En fakir dil bile bir gecede olduğundan daha fakir hale gelemeyeceğine göre Erdoğan’ın “bir gece, ansızın” değişen şey ile kastettiği nedir? 

Alfabe.

Gerçekten Alfabe 1 Kasım 1928’de bir gecede değişti. Arap harfleri esaslı Osmanlı Alfabesinden Latin harfleri esaslı Türk Alfabesine bir gecede geçildi. 

Kanun zoruyla yani devrimsel olarak dayatılan bu harfler aslında bir “Türk Alfabesi” değildi. Türklere mahsus bir harf sistematiğine sahip değildi. 

Latinceden alıp üretenlere göre bu “Türkçe için uyarlanmış Latin alfabesi” idi. Türk Alfabesi diyerek abarttılar ki hazmı kolay olsun. 

Alfabe ile lisan arasındaki farkı fark edemeyecek kadar cahil bir cumhurbaşkanımız olamayacağına göre Erdoğan’ın konuşmasında bir zihin çatallanması var.

Ve aslında “harf inkılabı” denilen “alfabe devrimini” eleştiren bir cumhurbaşkanımız var. 

“Ne var bunda” diyebilirsiniz.

Bizce bir şey yok. Biz de eleştirebiliriz.

Ama Devlet Bahçeli duymasın. Azleder maazallah.

Ne de olsa cumhurbaşkanı adayını o seçiyor! 

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