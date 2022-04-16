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16 NİSAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Mahşerden önceki son çıkışın altı atlısı

Ahmet BATTAL
16 Nisan 2022, Cumartesi
Önceleri “Cumhur İttifakı”na karşı “Millet İttifakı” deniyordu. Bu isimlendirme karşıtlık üzerine kuruluydu, kısmen de olsa tepkiseldi ve ikincildi. Dolayısıyla daha baştan kaybediyor gibiydi.

Bu ittifaka şimdi artık “altılı masa” deniyor. Bizce bu ikincisi daha uygun bir isimlendirme. Zira iş birliği iradesini daha net ifade ediyor. En azından “Millet İttifakı” isimlendirmesini güçlendirip destekliyor. 

“Altılı Masa” adı, demokratik bir yarış talep eden, birlikte iktidar olmayı hedefleyen ve iktidardan ümidini kesen kitlelere ortak bir hedefle ümit vaat eden muhalefet liderlerinin tutumunu anlatıyor. Ortak nokta yeterince net: Öncelikle Türkiye’yi içine sokulduğu tek adam rejiminden kurtarmak. 

Bu sebeple biz bu yazımızda onlara “mahşerden önceki çıkışın altı atlısı” demeyi uygun bulduk. 

Altılı Masa’nın AKMHP iktidarının ortaklarına büyük bir korku saldığı anlaşılıyor. Bu yüzden “adayınızı açıklayın da …” deyip duruyorlar. 

Oysa onlar da biliyorlar ki ana mesele aday kimliği değil. Adayın kimliği konusu altı lider ve partileri açısından sadece parlamenter demokrasiye dönüş için gereklilikleri ifa ve yeniden sembolik cumhurbaşkanı olmaya rıza bağlamında önemli. Ana mesele yarı başkanlık sistemi adıyla yutturulan çakma krallık rejimine artık net şekilde karşı çıkan sağduyulu çoğunluğa net bir yol haritası sunabilmekte. Altılı masa bu açıdan da ümit veriyor. 

Geçen gün Yeni Asya’da okudunuz. Altı muhalefet partisinin güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş planının yol haritasını çalışacak komisyon faaliyete geçmiş. Altı parti yetkililerinin yer aldığı çalışma grubunda, CHP adına Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti adına Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, Saadet Partisi adına Seçim İşleri Başkanı Bülent Kaya, Demokrat Parti adına Genel Sekreter Serhan Yücel, DEVA Partisi adına Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu ve Gelecek Partisi adına İnsan Hakları Başkanı Serap Yazıcı yer alıyormuş.

İşte bu altı âkil adam, başarırsa, gerçekten, liderleri Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Gültekin Uysal, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu ile birlikte “mahşerden önceki son çıkışın altı atlısı” olacaklar. 

İktidar seçim kanunu ile oynayarak altılı masayı etkisizleştirmeye çalıştı ama galiba bu da ters tepiyor. Nitekim Temel Karamollaoğlu önceki gün bu konuda şunları ifade etti: 

“Şu anda şartlar değişti. Seçim kanunu ile birlikte görüşlerimiz de değişti. 6’lı masa aslında muhalefetin diyalog ortamını oluşturuyor. İlle de her noktada birlikte hareket etme mecburiyeti yok. Zaten bu durum da çıkan kanunla ortadan kalkmış oldu. 6’lı masanın olması, meselelerin birlikte yürütülmesine fırsat veriyor. Bunun faydalı olacağını düşünüyorum.”

Yandaş medya bu cümlelerden “altılı masa devriliyor mu?” sorusu çıkarmayı başardı ama devamındaki “Milletvekili çıkarma ihtimali artar. Veya böyle bir ortam oluştuğu takdirde bu bir yeni katılıma vesile olabilir.” cümleleri sebebiyle kendi sorusuna “evet” cevabı çıkarmayı başaramadı ve hevesi kursağında kalakaldı. 

Kendi aralarında müzakere kültürünü yerleştirebilen ve böylece demokrasiyi yeniden derinleştirebilen bir muhalefet, dini ve milliyetçiliği siyasete alet ederek makul demokratik siyaseti zehirlemiş olan AKMHP’yi siyaset sahnesinden silmeyi kolaylıkla başarabilir. 

İki şartla: Süreçte yanlışlardan uzak durmak ve iktidar olduğunda da AKMHP’nin yanlışlarından ders alarak icraat yapmak kaydıyla… 

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