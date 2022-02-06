Makasçına sahip çık vatandaş

“Türkiye’de insan hakları ihlalleri had safhaya ulaştı. Kavala olayı basit bir tekil örnek değil. Bir ray değişikliği riskini beraberinde getiriyor.” diyoruz.

“Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki problemin çözümünde hakem olabilecek. Bu Devletimizin büyüklüğünü dünyaya gösteriyor.” diyorlar.

“Türkiye adalet ve liyakate değer vermek açısından hızla geriliyor. İnsanımızın Devletiyle ve ülkesiyle bağı hızla kopuyor” diyoruz. “Türkiye dron yapıp satıyor. Silâh sanayiinde çok iyiyiz. Bu Devletimizin büyüklüğünü bütün dünyaya gösteriyor.” diyorlar.

“Basın hürriyeti kalmadı. Sağlıklı ve objektif haber alamıyorsunuz. Birileri fikirlerinizi büküyor.” diyoruz.

“Türk ve İslâm ülkelerine yayın yapan Devlet televizyonlarımız ve oralarda seyredilen devlet destekli dizilerimiz var” diyorlar.

Devlet, devlet, devlet…

İkinci Dünya Savaşı öncesindeki Almanya’nın yöneticileri de -hem de milletinin de alkışları arasında- “Devlet”i büyütmekle meşguldü ve milleti bununla avutuyordu.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bin güçlü devletten daha kuvvetli ve kıymetli değil midir?

Bu sözleşmelere tam uyan bir devletin adaletinden ve gücünden daha büyük bir kuvvet var mıdır?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin yargı yetkisini sonlandırmaya kadar gidecek bir kötülüğü bilinçli olarak yapıp sürdürenleri basit hatalar yapan iyiniyetli devlet görevlileri olarak görmek mümkün müdür? “Bizim mahkemelerimizi tanımayanı biz de tanımayız” ne demektir?

Bunlar ray değişikliği alametleri değil midir?

Makasçı hilesiyle karşı karşıya geldiğimizin farkında değil miyiz?

Aklı başında olanlar elbette bu değişikliği görüyorlar.

Ama din sosuna batırılmış milliyetçilik ninnileriyle avutulan trendeki bebek akıllı ekseriyetin haberi yok. Sadece cebini ve bugününü düşünüyor.

Nasıl uyarabiliriz?

Nasıl uyandırabiliriz?

Hep beraber seslenelim.

Ve diyelim ki:

Uyan ey Vatandaş!

Tren hızla makasa yaklaşıyor ve yakında gitmek istediğiniz yöne giden tren olmaktan çıkacak.

Yani bu tren artık sizin binmek istediğiniz tren olmayacak.

Bu da bir tren, ama artık sizin bindiğiniz yönün treni değil.

Tren durduğunda öğreneceksiniz, ama çok geç olacak.

Her biriniz imdat frenine asılın!

Haydi. Şimdi…