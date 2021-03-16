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16 MART 2021 SALI - YIL: 52

Mantıksız kadın cinayetleri

Ahmet BATTAL
16 Mart 2021, Salı
Geçen hafta AKP Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis Hanımefendi bir televizyon programına katılmış.

Kadınlara yönelik şiddet ve kadın cinayetleri konuşulurken, konuşturucu (spiker) hanım “2020 yılında 300 kadın öldürülmüş” deyince Muhtereme Vekil aynen şunları söylemiş: 

“Ama bakın öldürülen erkek sayısı bu sayının on iki katı. Biz sadece kadınları ifade ediyoruz da. Medya, bu işin alıcısı olduğu için, çok kullanıyor. Kadına karşı şiddet olaylarını çok kullanıyor, çok haberleştiriyor. Bu da yanlış. Bir algı yaratıyor. Sanki Türkiye’de çok fazla kadın öldürülüyor. Rakamlar ortada…” şeklinde konuşmuş. 

Devamında da başka bazı ülkelerdeki kadın cinayetlerinin oranının Türkiye’dekine nazaran daha yüksek olduğunu anlatmış.

Başka ülkelerle Türkiye’yi kıyaslamak ve Türkiye’nin daha az kötü olduğu sonucuna ulaşmak güzel ve rahatlatıcı. 

Doğruysa(!) gayet güzel bilgiler. 

Ama “doğruysa” dememize sebep olan, Vekil Hanımın diğer mukayesesi.

Söylediği şu: Cinayete kurban giden erkek sayısı kadınlardan daha çokmuş, ama medya bu hususu nazara almıyormuş. 

Kadın ve zayıf olduğu için ve devlet ve toplum tarafından gereğince korunup güçlendirilemediği ve desteklenemediği için erkek şiddetine maruz kalan ve erkekler tarafından öldürülen kadınlar ile şu ya da bu sebeple erkeklerce öldürülen erkeklerin sayısını mukayese etmek nasıl bir kıyastır? 

Eskiler “kıyâs-ı maal fârık” derlerdi. 

Bu onu da aşan bir mantıksızlık. 

Bir iktidar milletvekili bunu neden yapmış olabilir? 

İstanbul Sözleşmesini savunmak için mi? 

Belki. Ama bunun makul başka yolları yok mudur? 

Doğrudan doğruya iktidarı savunmak için ve hatta iktidara toz kondurmamak ve böylece şahsî ikbaline puan göndermek için olabilir mi? 

O zaman da “ikinci Özlem Zengin vakıası” ile karşı karşıyayız demektir. Hem de bir ay geçmeden. 

“Eleştiriler bizim için kıymetlidir, daha güzel günlere hep birlikte ve el ele ulaşacağız” demek varken neden kör taklidi yapılır ki? 

Ya da acaba milleti kör ya da sağır mı sanıyorlar?

Hem, hani “boynuzsuz koyunun boynuzlu koçtan ‘boynuz hakkı’nı alacağı gün”den korkuyorduk. 

Bu sadece bir sembol mü? Öyle bile olsa neyin sembolü?

Siyaset neden bu mantık fukaralarının oyun alanı haline geldi dersiniz?

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