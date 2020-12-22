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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ARALIK 2020 SALI - YIL: 51

Meclisi terörize edenlere…

Ahmet BATTAL
22 Aralık 2020, Salı
Bir haftadır sosyal medya cezaevlerinde güvenlik gerekçesiyle, ama fütursuzca uygulandığı iddia edilen “çıplak arama” ayıbıyla çalkalanıyor.

Sivil muhalefet ve bilhassa tek kişilik ordu Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu konunun üzerine gidiyor, bastırıyor. 

İktidar tarafı önce konuyu duymazdan geldi. Baktı ki olay yayılıyor, bu sefer inkâr etme cihetine gitti. İnkârcılardan biri de AKP Grup Başkan vekillerinden ve Meclisin Avukat vekillerinden Özlem Zengin idi. 

Sonra anlaşıldı ki, bu “mahrem yerleri kontrol” işinin zaten mevzuatta da bir yeri varmış. Yani mesele uygulamanın olması gerektiği gibi yürümemesinde ve yaygın bir tacize dönüşmesinde imiş. 

Sorumlu iktidar “biz de duyduk, üzüldük, bu işin iktidarı muhalefeti olmaz, derhal araştıracağız, gereğini yapacağız” der. Ama bizimkiler “bu da bir ‘…öcü’ oyunu” deyip inkâr ediyor.

Konunun bu yüz kızartıcı yönü elbette herkes gibi bizi de rahatsız ediyor. Büyük zulümleri de iyi bildiğimiz ve yazdığımız için rahatız. 

Ama Gergerlioğlu’nun konuyu gündemde tutma biçimi ile ilgili olarak Sayın Zengin’in konuşmasından aynen aldığımız şu cümleler bizim için olayın yine korkunç başka bir yönünü ele veriyor: 

“Ömer Faruk Gergerlioğlu kadar, ben, Meclisi terörize eden başka bir milletvekili görmedim.”

Bu cümledeki terörize etme kelimesiyle amacın ne olduğunu defalarca dinleyip anlamaya çalıştık. Ne yalan söyleyelim, anlayamadık. Ama baktık ki Zengin bu konuda ilk değilmiş. Erdoğan da Şubat 2015’te İç Güvenlik Kanun tasarısına karşı çıkan muhalefeti eleştirirken “Toplumu terörize edemeyeceklerini düşündükleri için karşı koyuyorlar” demiş.

Gerçi iki kullanımın anlamları belli ki farklı, ama neyse.

Terör, dehşet saçmak, korkutmak, yıldırmak gibi anlamlara gelir. Terörize etmek de terörle korkutmaktır. 

Bir toplumu terörize etmenin anlamı toplumu baskı ve şiddet yoluyla sindirmek ve hak arayışlarına engel olmaktır. 

Ama bunu bir tek kişi yapamaz. Bunu ancak bir terör örgütü, kanun dışı ve çoğunlukla suç olan yollara başvurarak yapar. 

Yani silâhsız bir kişinin bir toplum üzerindeki amacını gerçekleştirmek için bir grup ya da topluluğu hedef alan rahatsız edici sözler söylemesi, onlar üzerinde bir korku oluşturmayacağından terörize etmek olarak adlandırılamaz.

Hele bir milletvekilinin meclisi terörize etmesi asla mümkün değildir. 

Ama bir vekil Meclisi ajite edebilir, hassasiyetleri lüzumsuz kaşıyabilir. 

Kast edilen buysa ve Zengin, Gergerlioğlu’nun “pireyi deve yaptığını” söylemek istiyorsa o zaman da muhalefete -pireyi de inkâr ederek- cevap yetiştirmek yerine pirenin hesabını vererek başlamalı.

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