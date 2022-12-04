"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 ARALIK 2022 PAZAR - YIL: 53

Medyavelli tutarlılığı ve rte-re-te

Ahmet BATTAL
04 Aralık 2022, Pazar
AKMHP cumhurunun başkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının düzenlediği Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi’ne katılamamış ama video göndererek Başkan Fahrettin Altun’un gönlünü almış.

Şunları söylemiş (yani birilerinin yazdıklarından okumuş): 

“İnsanların haber alma hakkını her şeyin üstünde tutan, hakikat odaklı yeni bir iletişim anlayışına ihtiyacımız var. Türkiye İletişim Modeli, bu arayışımızın ürünüdür. Bu modelin gayesi, hakikat dairesi içerisinde demokrasi ve uluslararası hukuktan güç alan bir iletişim anlayışını hem savunmak hem de uygulamada tesis etmektir.”

Bunlar çok mühim sözler. 

Nitekim gereği bir gece önce yapılmıştı:

TRT Spor’da maç anlatma görevlisi Alper Bakırcıgil, Katar’daki maçlardan birinde oyuncu Hakim Ziyech’in dördüncü dakikada attığı golün ardından Dünya Kupası tarihindeki en erken golün Hakan Şükür tarafından atıldığını hatırlatmak gafletinde bulunup da bu sözler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturunca Bakırcıgil, maçın devre arasında görevden alınmış ve ikinci devrede maçı Cüneyt Kıran anlatmıştı.

Alper Bakırcıgil adıyla açılan bir sosyal medya hesabı, “maçın ardından TRT’den ilişiğim kesildi” mealinde sahte ve yalan bir açıklama yazmıştı. 

Halbuki Bakırcıgil işine devam ediyor. Kendisi Hakan Şükür‘ü hatırlattığı için devre arasında bir spiker değişikliği yapıldığı doğru. Yapılması da doğru. Zaten Bakırcıgil tekrar benzer bir hata yapmaması için Makyavelli’li kurum tarafından uyarılmış durumda.

Maç sunarken yaptığı bu hatırlatmanın “uygun olmadığı”nı sosyal medyadaki tepkiler de gösteriyor. Dolayısıyla devletimiz doğru yapmıştır. Zaten o yanlış yapmaz. 

Ama eksik yapmıştır. O sosyal medya hesabını işleteni ve arkadaşlarını ve dostlarını ve tanıdık tanımadık, ilgili ilgisiz bilumum adamları cezalandırmalıdır. 

Bu olaydan sonra Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, korktuğu için cumhurbaşkanına soramadığı şu soruları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sormuş: 

- Dünya kupasının en hızlı golünü Hakan Şükür atmamış mıdır? Eğer Hakan Şükür en hızlı golü atmamışsa en hızlı golü atan futbolcunun adı nedir?

- Eğer Hakan Şükür golü attıysa spikerin değiştirilme sebebi nedir?

- Eğer spiker yanlış bir bilgi vermemişse neden maçın ikinci yarısında görev değişikliğine gidilmiştir?

- Alper Bakırcıgil’i Milli İstihbarat Teşkilatı’nın başarılı bir operasyonla Katar‘dan Türkiye’ye getirildiği iddiası doğru mudur? Eğer bu iddia doğruysa görüntülerinin paylaşılmamasının gerekçesi nedir?

- Alper Bakırcıgil Hakan Şükür’ün dünya kupasında en hızlı golü attığı bilgisini kim ya da kimlerden edinmiştir? Bu konu hakkında devam eden bir soruşturma var mıdır?

- TRT spikerlerine Hakan Şükür, Arif Erdem gibi isimlerin telaffuz edilmemesi hakkında brifing verildiği iddiası doğru mudur?

- Dünya kupaları tarihinde en erken golü Hakan Şükür’ün attığını söylememek için diğer ülke takımlarının daha erken gol atabilmesi için hükümetiniz düzeyinde teşvik edildiği iddiası doğru mudur? Bu konudaki çalışmalar hangi aşamadadır?

- FIFA’ya Dünya Kupası en erken golü istatistiğinin kaldırılması ile ilgili hükümetiniz herhangi bir başvuruda bulunacak mıdır?

Bu soruları soran cevaplarını da elbette biliyor. Maksadı başka. Ama iktidarımız oyuna gelmeyecektir. 1071 Model Türkiye İletişim Modeli bunu gerektirir. 

Okunma Sayısı: 221
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Milletten neyi saklıyorsunuz?

    DSÖ: Dünyanın % 90’ının Covid’e bağışıklığı var

    Ekonomiye, hukuka dair görüşlerimiz ortak

    AKP, AB fonlarının peşinde

    FBI: TikTok casusluk için kullanılıyor

    Mikroplastik kirliliği Antarktika’ya ulaştı

    Arkadaşlarından etkilenen Çadlı öğrenci Müslüman oldu, “İsa” ismini aldı

    Aile Hekimlerine kadro verilmeli

    İsrail karıştı

    El Halil hayalet şehir oldu

    Beslenme krizi yaşıyoruz - Aldı yetkiyi, içemedik sütü, yiyemedik peyniri, eti, ekmeği

    İsviçre'den BM'ye Filistinli Mülteciler için 42,8 milyon dolar yardım kararı

    Geçtiğimiz ay en çok hangi otomotiv markaları ilgi gördü?

    Düzce - Gümüşova'da 4,1 büyüklüğünde deprem

    Rus halkı barış istiyor

    7 bin 785 liranın altını kabul etmeyiz

    Popülistler demokrasiye zarar verir

    Akşener: Altılı Masa dağılmaz

    Yeni anayasa ortak mutabakatla yapılacak

    En Çok Okunanlar

    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Sahi “biz bu haltı niye yedik?”
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Örnek genç: Zübeyir Gündüzalp
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Medyavelli tutarlılığı ve rte-re-te
    Faruk ÇAKIR

    Kimden neyi gizliyorlar?
    Adnan NACİR

    Sahte doktor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Misbah ERATİLLA

    Molla Muhammed Ali Öztürk ve Bediüzzaman
    Mehmet KARA

    Ekonomiyi AVM ile değerlendirme yanlışlığı
    Cenk ÇALIK

    Ateş karıncalarıyla tanışmak ister misiniz?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.