Medyavelli tutarlılığı ve rte-re-te

AKMHP cumhurunun başkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının düzenlediği Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi’ne katılamamış ama video göndererek Başkan Fahrettin Altun’un gönlünü almış.

Şunları söylemiş (yani birilerinin yazdıklarından okumuş):

“İnsanların haber alma hakkını her şeyin üstünde tutan, hakikat odaklı yeni bir iletişim anlayışına ihtiyacımız var. Türkiye İletişim Modeli, bu arayışımızın ürünüdür. Bu modelin gayesi, hakikat dairesi içerisinde demokrasi ve uluslararası hukuktan güç alan bir iletişim anlayışını hem savunmak hem de uygulamada tesis etmektir.”

Bunlar çok mühim sözler.

Nitekim gereği bir gece önce yapılmıştı:

TRT Spor’da maç anlatma görevlisi Alper Bakırcıgil, Katar’daki maçlardan birinde oyuncu Hakim Ziyech’in dördüncü dakikada attığı golün ardından Dünya Kupası tarihindeki en erken golün Hakan Şükür tarafından atıldığını hatırlatmak gafletinde bulunup da bu sözler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturunca Bakırcıgil, maçın devre arasında görevden alınmış ve ikinci devrede maçı Cüneyt Kıran anlatmıştı.

Alper Bakırcıgil adıyla açılan bir sosyal medya hesabı, “maçın ardından TRT’den ilişiğim kesildi” mealinde sahte ve yalan bir açıklama yazmıştı.

Halbuki Bakırcıgil işine devam ediyor. Kendisi Hakan Şükür‘ü hatırlattığı için devre arasında bir spiker değişikliği yapıldığı doğru. Yapılması da doğru. Zaten Bakırcıgil tekrar benzer bir hata yapmaması için Makyavelli’li kurum tarafından uyarılmış durumda.

Maç sunarken yaptığı bu hatırlatmanın “uygun olmadığı”nı sosyal medyadaki tepkiler de gösteriyor. Dolayısıyla devletimiz doğru yapmıştır. Zaten o yanlış yapmaz.

Ama eksik yapmıştır. O sosyal medya hesabını işleteni ve arkadaşlarını ve dostlarını ve tanıdık tanımadık, ilgili ilgisiz bilumum adamları cezalandırmalıdır.

Bu olaydan sonra Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, korktuğu için cumhurbaşkanına soramadığı şu soruları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sormuş:

- Dünya kupasının en hızlı golünü Hakan Şükür atmamış mıdır? Eğer Hakan Şükür en hızlı golü atmamışsa en hızlı golü atan futbolcunun adı nedir?

- Eğer Hakan Şükür golü attıysa spikerin değiştirilme sebebi nedir?

- Eğer spiker yanlış bir bilgi vermemişse neden maçın ikinci yarısında görev değişikliğine gidilmiştir?

- Alper Bakırcıgil’i Milli İstihbarat Teşkilatı’nın başarılı bir operasyonla Katar‘dan Türkiye’ye getirildiği iddiası doğru mudur? Eğer bu iddia doğruysa görüntülerinin paylaşılmamasının gerekçesi nedir?

- Alper Bakırcıgil Hakan Şükür’ün dünya kupasında en hızlı golü attığı bilgisini kim ya da kimlerden edinmiştir? Bu konu hakkında devam eden bir soruşturma var mıdır?

- TRT spikerlerine Hakan Şükür, Arif Erdem gibi isimlerin telaffuz edilmemesi hakkında brifing verildiği iddiası doğru mudur?

- Dünya kupaları tarihinde en erken golü Hakan Şükür’ün attığını söylememek için diğer ülke takımlarının daha erken gol atabilmesi için hükümetiniz düzeyinde teşvik edildiği iddiası doğru mudur? Bu konudaki çalışmalar hangi aşamadadır?

- FIFA’ya Dünya Kupası en erken golü istatistiğinin kaldırılması ile ilgili hükümetiniz herhangi bir başvuruda bulunacak mıdır?

Bu soruları soran cevaplarını da elbette biliyor. Maksadı başka. Ama iktidarımız oyuna gelmeyecektir. 1071 Model Türkiye İletişim Modeli bunu gerektirir.

