Memur da mı ücret almaya başlayacak?

Çarşamba gece yarısı TBMM’nin kabul ettiği (ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp Resmî Gazete’de yayınlanınca yürürlüğe girecek olan) 7243 sayılı Kanunla YÖK ve Millî Eğitim düzeni ile ilgili bazı değişiklikler yapıldı.

Bunlardan biri de Vakıf Üniversiteleri’nde çalışan akademisyenlerin ücretlerinin iyileştirilmesine yönelik bir düzenleme idi.

Şöyle:

“Vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarına, unvanlarına göre Devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen ücret tutarından az ücret verilemez. Bu fıkra kapsamında devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen emsal ücretin hesaplanmasında ilgili mevzuat uyarınca aylıklara ilişkin hükümlerin uygulandığı kadroya bağlı ödemeler dikkate alınır.”

Bu düzenlemenin anlamı ve sebebi şu:

Malûm, Türkiye’de “Özel üniversite” yok. Vakıf üniversiteleri anayasa gereğince kamu tüzel kişisi durumunda. Rektörü devlet üniversitesinin rektörü ile aynı protokol sırasında.

Ama Vakıf Üniversiteleri işletmecilik yönünden özel sektör mantığı ile çalışıyor. Çalışanları memur kadrosunda değil işçi statüsünde. Üniversite onlarla pazarlık yapıyor ve ücretlerini de buna göre ödüyor.

Dikkat ediniz, maaş değil ücret ödüyor. Zira maaş memura, ücret işçiye ödenir.

Bu yeni düzenlemeye kadar, Vakıf Üniversiteleri kendi çalışanlarına asgari ücretin altında kalmamak kaydıyla dilediği ücreti verebiliyordu. Buna da serbest piyasa mantığı deniyordu. Bilhassa İstanbul’da ve taşradaki bazı üniversiteler, bu sayede vasat seviyedeki akademik personelini çok düşük ücretlerle çalıştırıyordu.

Yeni düzenlemeyle serbest ücret uygulaması devam edecek, ama Kanun Vakıf Üniversiteleri’nin akademik personelinin ücretinin tabanını devlet üniversitesinde aynı statüde çalışan personelin maaşıyla eşitlemiş, yani asgarî ücret tabanını yükseltmiş oldu.

Bu düzenlemenin haklılığını ve yerindeliğini ayrıca tartışabiliriz. Biz şahsen yerinde olduğuna inanıyoruz.

Fakat bir problem var: Kanunu yazanlar o kadar dikkatsiz davranmışlar ki Devlet Üniversiteleri’nde çalışan akademik personelin memur kadrosunda bulunduğunu, tüm devlet memurlarının ücret değil maaş aldığını, ücreti ancak işçinin alacağını, hatta üst norm olan anayasa koyucunun kavram tercihinin de bu yönde olduğunu unutmuşlar ya da bilmiyorlar.

Milletvekilleri de bu farkı bilmiyor ki önüne geleni aynen onaylamış.

Yakında milletvekilleri de “maaş” almaya başlarsa şaşırmayacağız.

Ne de olsa “ödenek” alan “milletvekili” olduklarını unutup “maaş” alan “devlet memuru” olmaya doğru hızla gidiyorlar!

İktidarınkiler neyse de muhalefetinkiler de galiba öyle…

Demek bize yeni bir muhalefet de lâzım.