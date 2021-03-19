MHP’den, AKP’ye kapatma dâvâsı

Ön not: Başlık bugün için değil gelecek için yazılmıştır.

Görünüşte dün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı nihayet hazırlıklarını bitirdi ve HDP hakkında kapatma dâvâsı açtı.

Ondan 12 saat önce de aslında HDP’li filan olmayan bir HDP milletvekilinin vekilliği şeklen düşürüldü. Hem de bir tweet’i paylaştığı gerekçesiyle.

Yani gerçek bir siyasî suçlu! Tam bir fikir suçlusu! Ve tam yeni AKMHP’nin Türkiye’sine yakışan bir görüntü!

“Çıplak arama” gündemi ile aslında kralı çıplak haline getiren tek kişilik ordu Ömer Faruk Gergerlioğlu ve ona yapılanların gerçek sebebi hakkında daha önce de defalarca yazdığımız için o konuyu şimdilik geçelim.

Bir anket yapsak, “HDP gerçekten kapatılabilir mi? Kapatılınca önceden olduğu gibi yerine yenisi kurulmaz mı?” diye sorsak, siyasetten biraz haberdar olan herkes diyecek ki “o partiyi kapatmak çözüm değil!”.

Zira herkes biliyor ki bu parti bir “milliyetçi hareketin partisi”.

Bu parti bir lider partisi değil. Lideri diye düşündüklerinizi hapse atıyorsunuz, ama bir şey değişmiyor. Asmaya kalksanız daha kötü olacak, bunun da farkındasınız.

Bu parti bir fikir partisi bile değil. Siyasette fikir dediğiniz ya demokratça olur ya da antidemokratça. Onların çoğu teröre terör demiyor.

Herkes biliyor ki HDP bir milliyetin partilerinden biri. Ve terörle arasına sınır koymakta şu ya da bu sebeple zorlanıyor.

Kökleri durumundaki seçmenini ikna etmedikçe ya da pes ettirmedikçe –ki bu ikincisi hiç mümkün değil- ana gövdeden kesilen, budanan her dalın yerine yeni dallar yeniden vücut bulacak.

O halde bu kapatma dâvâsı nedir?

Bu dâvâ MHP’yi maşa yapan derin devletin baskısı üzerine, görünüşte HDP’yi, ama aslında AKP’yi kapatmak için açılmış bir dâvâdır.

Üstelik dâvânın sonu belli. HDP kapanmasa da AKP kapanacak.

Düşünün ki “partileri halk kapatır” diyerek yola çıkan ve yürüdüğü yolda ciddî bir kapatma kazasını güç belâ atlatan bir siyasî parti AKP.

Gele gele, “kapatılamayacak bir partiyi kapatma dâvâsı”nın sahibi haline getiriliyor.

Başlığa gelince.

AKP’nin lider karizmasına dayalı bir hareket haline getirildiğini zaten herkes biliyor.

AKP yola beraber çıktığı arkadaşlarını terk ettiği gibi yola çıkış fikrini ve istikametini de terk etmiş bir parti.

Aynen mazideki ANAP için olduğu gibi, AKP için de geçerli kural şu: “Lideri gider, parti biter” ya da “iktidarı gider, parti biter”.

Bu basit ve net sonucun mukadder olduğunu görmek için biraz daha beklemek gerekecekti.

Bu dâvâ sadece işte bu bekleme sürecini kısaltıyor. (Bu dâvânın millete ve devletine vereceği zararı ayrıca hep birlikte göreceğiz).

Arazide giderken istikametini şaşırıp yanlışlıkla aynı yoldan geri dönen ve yolda bıraktığı eski izlere saplanıp kalan bir cip gibi.

Allah şaşırtmasın. Şaşırtırsa…