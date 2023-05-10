Millet İttifakına karşı ok-mızrak siyaseti

Ön not: Bu yazının asıl muhatapları, yapıp ettikleriyle Türkiye’deki seçmeni dinden uzaklaştıran, güya dinî meselelerde hassas ama siyasi muhakemede noksan bazı propagandacılar ve onların tesirinden çıkmasını istediğimiz dostlardır.

Önce size sayıp söyleyelim, ey amigolar;

“CHP dinsiz” ya da “Kemal Kılıçdaroğlu din düşmanı” demenizin kime ne zararı ve ne faydası oldu ve olacak, düşününüz.

AKMHP’ye makul sebeplerle oy isteseydiniz ve bu arada “dine de hizmet etti ve daha da edecekleri var” deseydiniz hiçbir problem yoktu. Sizin yüzünüzden milletin önemli bir kısmı dinden soğumayacaktı. Biz de “her kanaat gibi bu da bir kanaattir, izharına itiraz olmaz” deyip geçecektik.

Ama siz …

-O dost-düşman siyasetiyle milleti dinden de vatandan da soğuttunuz. “Bunların koruduğu dinle benim işim olmaz” diyenlerin nefsani kuvvetini arttırdınız ve şeytanını cesaretlendirdiniz.

-“Düşman oklarına bak hangi tarafta duracağına karar ver” saçmalığına milleti inandıracağınızı sandınız ve fakat sadece ve sadece dine ve vatana düşman olmaya meyillenenleri artırdınız. Bundan memnun musunuz? Hakikaten memnun musunuz?

-Camiye, okula ve kışlaya ve hatta adliyeye parti siyasetinin girmesini engellemeniz lazımdı ama aksini yapanlara çanak tuttunuz ve dinî mukaddesatı siyasetinize alet ettiniz.

-Bütün dinî değerleri parti bayrağınızın ucuna geçirip “din benim iki elimde, hatta tekelimde, bana vuran dine vurmuş olur” dediniz ve diyenleri alkışladınız.

Hâlbuki din sizin inhisarınızda değil ve olamaz ve olmamalı. Gerçekten hamiyetliyseniz size düşen, rakiplerinizle yarışınızda, “dini ve Kur’an’ı korumak biz iktidardan düşersek sizin işiniz olsun ey muhaliflerimiz, dine siz de sahip çıkın” demeliydiniz.

Siz bu tekelciliğinizle ve düşmanlaştırıcı tarafgir siyasetinizle ahiretinize zarar verdiniz.

Kim iktidar olursa olsun, size yazıklar oldu ve böyle giderseniz daha da olacak ve zaten olsun.

Gelelim size…

Ey dinde hassas olan ama yukarıdaki amigolara da kulak tıkamakta zorlanan din dostları,

-“Demokrasi küfür rejimidir” diyorsanız AKP’li bile değilsinizdir. (Zira gerçek AKP’liler en azından demokrat olmayı önemsiyor olmalı.) Yok eğer demokrasinin erdemine inanıyorsanız o muhakemesiz amigolara olan sevginizi gözden geçirin.

-Demokraside siyasi rekabet iyi ile kötünün mücadelesi değil, iyi ile daha iyinin müsabakasıdır ve öyle olmalıdır.

-Dost-düşman siyaseti siyaset değildir. Siyaseti zehirleyen bir ağulu baldır.

-Dış düşmanlar ve din düşmanları ile sizi korkutanların eski hallerine ve söylemlerine (mesela bir süre önceki “İslam Ordusu” söylemi balonuna) bakınca şunu hatırlayacaksınız: Düşmanı sık değişenin dostluğuna güven olmaz!

-O halde müsaade edin, Millet İttifakı gelsin, icraatına başlasın. Dinî konularda yanlış yaparsa ikaz etmek ve hatta sivil itaatsizliklerle meşru dairede direnmek için hazır ve uyanık olun.

Ama “onlar iktidara gelirse din elden gidecek, bu kesin” diyenlere asla inanmayın.

Zira onlar kadere inanmıyorlar ve bu sözleriyle de inanmadıklarını gösteriyorlar.

