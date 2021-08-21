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21 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Milletvekili ve basını

Ahmet BATTAL
21 Ağustos 2021, Cumartesi
Posta kutumuza bulten@bultenx. com adlı e-posta adresinden gelen mektupta şu bilgiler var:

“Türkiye’nin en genç milletvekili Rumeysa Kadak liderliğinde üniversite öğrencileri tarafından kurulan ‘Önce Öğrenci’ oluşumu tarafından “Üniversite Tercih Destek Programı” gerçekleştiriliyor. Programa üniversite tercihi yapacak 900 öğrenci, onceogrenci.com adresi üzerinden başvuru yaparak katılıyor.”

Milletvekillerinin işi nedir? Ne yaparsa partisine ve ülkesine hizmet etmiş olur?

Bir milletvekili YÖK’ün ve ÖSYM’nin ve bilhassa kapatıldığı söylenen, ama arka kapısı açık kalan dersanelerin yapamadığı neyi yapabilir?

Neden ilk 900 kişiye hizmet veriyor? 

Daha ilginci mailde şu bilgiler de var: 

“Öğrencilerin birebir tercih danışmanlarıyla görüşebilmelerini amaçlayan etkinliğe aynı zamanda TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve mentörler de katılıp öğrencilik hikâyelerinden bahsederek deneyimlerini aktarıyorlar.”

Bu muhterem zevatın ve bilhassa TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un böyle bir “etkinliğe” “destek” vermesinin amacı ve sebebi nedir? Gerçekten işlerini güçlerini bırakıp vakit ayırıp katılmışlar mıdır? 

Etiler’deki bir otelde 13 ila 15 Ağustos arasında “tercih festivali” adıyla gerçekleştirilen ve katılan öğrencilere ne işe yarayacaksa(?!) “sertifika” da verilen bu “etkinlik”te konuşan Muhtereme Kadak, “Önce Öğrenci” “oluşumu”nun üniversitelerde öğrenci memnuniyet oranını arttırmak için “kurulduğunu” belirterek, ÖSYM’yi sollayacağı anlaşılan Üniversite Tercih Destek Programı’nın önemini(!) şu şekilde anlatmış:

“Üniversite Tercih Destek Programı “Önce Öğrenci” oluşumunun ilk programıdır. O yüzden bizim için çok kıymetli. Zaten çok zor günlerden geçerken bir nebze de olsa öğrencilere yardımcı olabilmek amacıyla bir tercih destek programı düzenlemek istedik. Bu aslında klâsik üniversite tercih festivallerinden çok farklı. … Önce Öğrenci oluşumu Türkiye’deki en kapsamlı üniversite memnuniyet anketini gerçekleştiriyor. Bu öğrencilerin tamamı gönüllü faaliyetlerde bulunuyorlar ve tek amaçları Türkiye’deki üniversitelerin daha öğrenci dostu olması.”  

En kapsamlı üniversite memnuniyet anketini ÖSYM’nin ve YÖK’ün yapıyor ve sonuçlarını duyuruyor olması gerekmez mi? Bu”oluşum” ne demek istiyor?

Bu faaliyete öğrencilerin hepsi gönüllü olarak katılıyorsa o otelin ücretini kim ödüyor ve neden ödüyor? 

Bizi asıl şaşırtan ise bir genç milletvekilinin şu sözlerle “hata yapmaktan çekinmeyin” tavsiyesinde bulunması: 

“Üniversite dönemi bizim en çok tecrübe kazanmamız gereken dönem. Eğer hata yapmaktan çekinirsek tecrübelerimizi sınırlandırmış oluruz. En başarılı insanların en çok hata yapan insanlar olduğunu düşünüyorum. Üniversite, genç arkadaşlarımızın bol bol tecrübe edindikleri, kendilerini keşfettikleri, gözlerini parlatan, hayattaki amaçlarını tutkularını keşfedip bunu meslek edindikleri bir dönem olsun dilerim.”

“En başarılı insanların en çok hata yapan insanlar olduğunu” düşünen Muhtereme Vekilemiz acaba ileride hangi hatalarını hangi başarılarına delil gösterecek?

Bu sözleri söylerken liderini de aklından geçirdi mi? 

En ilginci de şu: 

Bize gelen mailin birebir aynısı “koskoca” “hürriyet” gazetesinde şu linkte aynen ve “haber” olarak var: 

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/turkiyenin-en-genc-milletvekili-kadaktan-ogrencilere-universite-tercih-destek-programi-41873679

Elbette haberi yapanlar tam bir gazetecilik başarısı ile bizim sorduğumuz soruların hiçbirini sormamışlar zira hepsinin cevabını “iyi” biliyorlar. 

Demokrasinin dördüncü kuvveti mi dediniz? 

“Basın” canım. “Alın parasını basın gitsin” yani. 

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