Milletvekili ve polisi

Cumartesi günü “Milletvekili ve basını” başlıklı bir yazıyla, “en genç milletvekili” sıfatını da kullanan toy bir muhtereme vekilenin kendi basınını nasıl “kullandığını” yazı konusu yaptık.

Çok geçmedi ki bir başka bayan vekilemiz olan AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın başrolü oynadığı bir video sosyal medyada dolaşıma girdi. (Bu bayana neden “muhtereme” diyemediğimizi videoyu izleyenler anlamıştır!)

TBMM sayfasındaki “özündengeçmiş” bilgilerine göre Ankara Hukuk Mezunu olan bayan vekile Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Arabuluculuk eğitimi, Hacettepe Üniversitesi’nde Kamu İhale Hukuku, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Enerji Hukuku, Rekabet Kurumunda Rekabet Hukuku sertifika eğitimleri almış. Ayrıca Başkent Üniversitesinde de İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile Uygulamalı Aktüerya Hukuku Bilirkişilik eğitimleri almış.

Muhtemelen sertifikalarını da almıştır ve duvarında asılıdır (Yine şu “oo oo oo oo mastika mastika, banker kurdu bir sürü fabrika, alayım sana bir sertifika…” meselesi!).

Vekilemizin “etkili iletişim” ve “beden dili” dersi alıp almadığını bilemiyoruz. Ama “öfke kontrolü” dersini henüz almadığı açık.

Zira bayan vekilemiz aracını ihbar üzerine ve kontrol için durduran trafik polislerine gerçek anlamda “çemkiriyor”.

Konu öyle tek kişilik ordu muhalefet milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile polisler arasında yaşanan türden insan hakları ihlâli içerikli bir arbede filan değil. Basit bir trafik polisi muamelesi.

Bu kadar basit bir süreci yönetemeyen bir vekilenin özgeçmiş bilgilerine göre AKP Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanıyken hangi süreci nasıl yönettiği doğrusu pek de ilgimizi çekmiyor.

Bir ay önce yani 18.07.2021’de yaşanan bu olayın video görüntülerini Mersin muhalefet milletvekili Ali Mahir Başarır önceki gün sosyal medyadan servis ediyor. Sosyal medya çalkalanıyor.

Bunun üzerine Mersin Valiliği 22.08.2021 tarihinde bir basın açıklaması yayınlıyor ve “görevli memurlar yasal mevzuatın dışına çıkmışlardır, bunun üzerine haklarında yasal işlem başlatılmıştır” diyor.

Fakat Valiliğin bu açıklamasında bayan vekilenin polislere hakareti hakkında ne yapıldığı gibi hususlarda bırakınız bilgiyi, hiçbir ipucu yok. Hâlbuki herkes bunu bekliyor.

Polislerin vazifenin hakkını verip vermediği ve kötü niyetli olup olmadığı gibi hususlar videodan tam anlaşılamıyor. Biz de işin bu tarafında değiliz.

Ama Sedat Peker’in, İçişleri Bakanına “sen neden kendi memurlarını bu vekil ve benzerlerinin hışmından korumuyorsun” türünden sataşmaları sebebiyle konu birden bire AKP’nin kendi iç meselesi haline geliveriyor.

Şamil Tayyar’ın bile özür dilemesi gerektiğini söylediği vekilenin bir de “devletin valisi” tarafından bu şekilde korunmasının AKP’ye ve Erdoğan’a zarar vereceğini herkes yazıp söylüyor.

Gerçekten, bir muhalefet milletvekili benzer bir muamele ile karşılaşsaydı ve polise diklenip gerekirse çemkirerek hakkını korumak isteseydi bir kibir olarak görülmeyecek ve demokratik haklardan söz edilebilecekti.

Oysa bu bayan vekile bir iktidar vekili. Yani polisin kendisine “vekilliğini engellemek amacıyla kumpas kurması” beklenemez. Hadsizlik ettiğini düşündüğü bir polise had bildirmesi için adamı ve vasıtası çoktur. Hele bu dönemde. (Yoksa aslında yok da biz var mı zannediyoruz? Öyle ise aslında AKP çoktan yok olmuş da bizim haberimiz yok!)

Polisler kötü niyetliyse, olsa olsa vekilenin zor gününde sinirini zıplatmak ve videosunu çekip yayınlayarak kendisine ve partisine zarar vermek amacıyla yapmış olabilirler.

O zaman da o vekilenin kendi kendine ve seçmenine şu soruyu sorup cevaplaması lâzım: “Ben neden bu kumpasa geldim?” (Bir dakika. Bu bayan vekile gerçekte bir muhalefet milletvekili olmasın. Az buz bir ihtimal değil bu!).

Vekillik basit bir iş değildir. Kibir tehlikeli bir hastalıktır diyorlar.

İntikam ise sıcak yenen bir yemekmiş.