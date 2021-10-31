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31 EKİM 2021 PAZAR - YIL: 52

Milliyetçilerin imtihanı yeni başlıyor

Ahmet BATTAL
31 Ekim 2021, Pazar
Önceki gün Meral Akşener Hanımefendi Siirt’in Kurtalan ilçesinde bir esnafla sohbetinde kameraların önünde ciddî bir siyasî imtihana tabi tutuldu.

(Ahlâksız medya ve hatta “devlet medyası” maalesef bu haberi de kendi siyasî bakışı yönünden işe yarayacak şekilde vermeyi tercih etti. Bu ahlâksızlığın demokrasi ve basın hürriyeti ile alâkası yok. Geçelim.) 

İmtihan sürecek. Biz kopya verelim. Caizdir. 

Önce işin sıra savma kısmına bakalım. 

Devletin dindarların elinde olması ve dine hizmet etmesi gerektiğine inanan dindarların devletle ve birbirleriyle elli ve bilhassa yirmi yıllık imtihanı bitti. 

Demokrasi sayesinde o dindarlar devleti elde ettiler, ama hepsi sınıfta kaldı. (Bunun böyle olduğunu seçimden sonra karnelerini alınca hepsi anlayacak.)

Şimdi gerçek sivil dindarlığın ve dinî cemaatlerin zamanı. (O “şimdi” de ancak seçimden sonra başlayacak.) 

Şurası da açık ki cemaat kavramı da şekil değiştiriyor. Gençler için “cemaat” artık tam gönüllülük esasına dayalı bir yapının, ama asla kayıtsız şartsız itaat etmeyen, sorgulayan kişilerin gönüllü birlikteliği anlamında bir yapının adı. 

Demokrasi sayesinde devlet başlıklı sınav sorusuyla imtihan olacak ikinci kitle milliyetçiler. 

Batılıların Türkiya (Turchia) dediği Anadolu’daki devletin milliyetlilik esasına göre kurgulanması gerektiğine inanan Türk milliyetçileri ile bu coğrafyadaki devletin milliyet esasına hiç önem ve değer vermeksizin tam milliyetsizlik esası üzerinden kurgulanması gerektiğine inanan Kürt milliyetçileri arasındaki kavga da yıllardır sürüyor. (Bu kavgada bazen derin ya da sığ devlet taraf da yapılıyor.)

Kürt milliyetçisi olup Kürt milliyetçiliği esasına dayalı ayrı bir devlet arzu eden ayrılıkçı Kürt milliyetçilerinin devlete silâhlı isyanı da -neredeyse bir kan davası biçiminde- yıllardır sürüyor. Ve bir parlıyor, bir sönüyor. 

Asıl mesele, demokrasiye inandığını söyleyen Türk milliyetçilerinin ayrılıkçı olan ya da olmayan Kürt milliyetçileri ile demokratik ortamda karşılaşmaları ve bunun ortaya çıkardığı gerilim. 

İşte Muhtereme Akşener’in başına gelen tam da buydu. 

Akşener “Burası Kürdistan, ama TBMM bunu görmezden geliyor” diyen Türk vatandaşı bir Kürt ile ayaküstü sohbetinde özetle, “ben buraya Kürdistan denmesinden memnun değilim, senin de demeni istemiyorum, ama bu tercihinde özgürsün ve devletin sana bu konuda müdahale hakkı yok” dedi. 

Ama hemen ardından aynı devletin polisi bu esnafı evinden alıp savcıya teslim etti. 

Allah’tan şimdilik tutuklanmadı ve kriz büyümedi. Ama Akşener’in ve demokrasi sayesinde devleti elde etmek isteyen Türk Milliyetçilerinin krizinin fitili ateşlendi. 

“Demokrasiye inanıyorum” diyen milliyetçiler Türkiye’nin dört bir tarafında bu türden esnafa tahammül edecek. Bu yetmeyecek, onun buna inanma ve bunu ifade etme hakkını müdafaa edecek.

Tahammül edemeyenler ise birinci grup milliyetçilerle mücadele edebilmek için bir alet olarak demokrasiyi ve başka “aletleri” kullanmaya çalışacak.

İşte bu açıdan önümüzdeki günlerde ya da yıllarda Türk milliyetçilerinin birbirine düşme veya düşürülme riski var. 

Üstelik milliyetçilerin hamaset duygusu ve silâh sevgisi, devleti elde edebilmek ya da elde tutabilmek adına kendi aralarında girecekleri kapışmanın dindarlarınkinden daha riskli bir çatışma olabileceğini işaret ediyor ve korkutuyor.  

İnşallah bu imtihan kısa sürer de milletimiz bir an önce -dini ya da milliyeti siyasetine alet etmeye tenezzül etmeyen- gerçek demokratların kalıcı iktidarını elde eder. 

Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal’ın yaşı genç. Ekibi de genç. Aklı başında gençler de desteklemeli ki bu ikinci imtihan çabuk bitsin. 

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