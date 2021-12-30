Muhalefet etme suçu

Bankacılık sistemi ve iktidarın ekonomi politikaları hakkında konuşanlar savcının önüne atılmış ve atılacakmış. Ne beklerdik ki? Bir kısım dindarlar ve bir kısım milliyetçiler iktidarda.

- Okudukları tarih kitapları bu toplumun mazisindeki devletlerde muhalefetin daima “yanlış işler”den sayılmış olduğunu anlatıp öğretiyor.

- İzleyip izlettikleri tarih filmleri muhalefeti “iç düşman” olarak görüp gösteriyor.

- Rafta tuttukları “din kitapları”, sultan haline getirilmiş ve isim ve resimden ibaret kalmış halifeye bile “mutlak itaat”i emrediyor ve itirazı isyanla bir tutuyor. Hakikaten ne bekleriz ki?

İşte o cumhurun başkanı Erdoğan, eski dostu ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz’ın dövizdeki sun’î indirim üzerine yaptığı bir kanaat açıklamasından sonra (a-haber’e göre) aynen şunları söylemiş:

“Merkez Bankası’na zarar veren açıklamalar yapamazsınız. Merkez Bankası’nda geçmişte başkanlık yapmış olan zat, o suçu işlemiştir. MB’de görev alacaksın, bu şekilde yol göstericiliğe kalkışacaksın. Cezalarını çekecekler. Bunun bedelini ödeyecekler. Şu an milletvekilliği sebebiyle yırtar, ama tazminat noktasında bedelini öder.”

Galiba bu çıkış üzerine, her nasılsa ve hangi yetkiye dayanıyorsa, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, sosyal medya paylaşımlarını gerekçe göstererek, eski Merkez Bankası Başkanları Durmuş Yılmaz ile Rüşdü Saraçoğlu, ceza hukuku hocası Prof. Dr. İzzet Özgenç, gazeteciler Mustafa Sönmez, Alican Uludağ, Şeref Oğuz ve Erk Acarer’in de aralarında bulunduğu yirmi altı kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuş.

BDDK açıklaması şöyle: “Sosyal medya ve yayın organları üzerinden kur hareketlerini manipüle etmeye yönelik paylaşımları dolayısıyla aşağıdaki Twitter hesapları ve kişiler hakkında Kurumumuz, Bankacılık Kanununun 74. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunmuştur.”

Durmuş Yılmaz şu açıklamayla cevap verdi:

“Finansal istikrarın ne olduğunu, bankaların güven kuruluşları olduğunu; bu konularda bin düşünüp bir konuşulması gerektiğini bilirim. Yanlışların doğru iletişimle doğru zamanda, doğru sözcüklerle düzeltilmesi gerektiğine inanırım. Böyleyken bu konularda suç duyurusu da ne oluyor? Şu oluyor. Eleştirmeyin, soru sormayın, susun yoksa... Hayır, doğrular söylenecektir.”

Prof. Dr. İzzet Özgenç de eleştirel açıklamalarını, yeni ve haklı argümanlarla destekleyerek ve üstelik bu kere “kapitülasyon” vurgusu da yaparak sürdürdü.

Biz işin başka bir tarafındayız.

Bizim konuyla ilgili dört ayrı akademik kitabımız ve onlarca makalemiz var. Bu haberleri okurken sadece gülebildik. (Ama acı acı).

Açıklamada 74. maddesine atıf yapılan Bankacılık Kanunu, 2004’te, -bankalarını güven kurumu olmasının anlamını ve sonuçlarını inceleyen bir doçentlik tezi yazmış olmamızın da etkisiyle- bizim de dahil edildiğimiz bir teknik heyet tarafından yazıldı ve 2005’te TBMM onayı ile yürürlüğe girdi.

Bu Kanunun hiçbir yerinde Erdoğan’ın var dediği türden bir suç tipi yer almıyor. “İtibarın korunması” başlıklı 74. madde de şöyle:

“5187 sayılı Basın Kanunu’nda belirtilen araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzeri yayın araçlarından biri vasıtasıyla; bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz.” (158. madde de 74. maddeye aykırı davrananlara 1 ila 3 yıl hapis cezası verilir diyor.)

Bu madde tek tek bankaları dedikodudan koruyor. Bankacılık sistemini bile değil. Zira sistem eleştirisi, dedikodu bile olsa “bir” bankaya zarar vermez. Üstelik “bankaların bankası” olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu madde anlamında bir banka değil ve bu Kanunun ve BDDK’nın da ilgi ve denetim kapsamında değil.

Ama “suç ve ceza kanunîdir” ilkesi rafa kalkıp da partili cumhurbaşkanının “her yediği lokum kavun, her dediği name kanun” olunca ola ola bu oluyor. Ama o BDDK var ya o…

Diğerlerini bilmeyiz, ama yürürlükteki ceza kanununun baş mimarı olan bir ceza hukuku profesörüne buradan ceza çıkarsa son söz şu olur:

“Burası da tam yaşanacak yer oldu!”