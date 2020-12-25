Muhalefet yapan iktidar

AKP birçok yönden sanki muhalefet partisi imiş gibi davranıyor ve kendi kendisine muhalefet ediyor. Doğru. Ama başlıkta maksadımız bu değil.

Eski AKP ile yeni AKP arasında da iktidar/muhalefet farkı kadar büyük bir fark var. Doğru. Ama konumuz bu da değil.

Konumuz AKMHP Cumhurunun başkanı Erdoğan’ın partisinin grup toplantısında söylediği şu sözler:

“… kendi ülkesine ve halkına husûmeti siyasetinin merkezine oturtan zihniyeti, ona sufle verenlerle birlikte tarihe gömmek hep birlikte boynumuzun borcudur. Her şey gibi muhalefetin de yerli ve millisini de kazandırmak inşallah bize nasip olacaktır. Cumhur İttifakı’yla birlikte…”

Yazımızın başlığı, muhalefete dair derin niyeti açık eden bu sözle ilgili.

Bir muhalefet partisi iktidarın nasıl olması gerektiğini yani iktidardakilerin devlet kudretini nasıl kullanması gerektiğini söyler. Asıl işi denetimdir. Kendisi iktidar olursa ne yapacağını da söyler ve bu da vaadidir.

Bir iktidar partisi muhalefeti eleştirebilir. Bu da anlamlı değil, ama siyasetin bir gereği ve çok da problem değil.

Ama bir iktidar muhalefetin nasıl olması gerektiğine “karar veriyorsa” iş değişir. Zira o iktidarın bu kararı icra etmeye ve bu neticeyi elde etmeye gücü vardır. Adı üstünde; iktidardır, muktedirdir, kâdirdir, kudretlidir.

Bir iktidar muhalefeti şekillendirme niyetini açığa vurmuşsa demokrasiye ihanet edeceğini ifade etmiş olur.

Bir iktidar muhalefeti ezip yoğurup yeniden şekillendirmeye çalışıyorsa, bunu hangi aletlerle ve hangi usûllerle yaparsa yapsın, yeminine ve demokrasiye ihanet etmiştir.

Zira bu, ancak darbe ile iktidara gelen ve darbeyi sürdürerek iktidarda kalmaya çalışan iktidarların düşüneceği ve yapacağı bir iştir.

Nitekim, öncesindeki anarşiyi bahane ederek, 12 Eylül 1980’de seçilmiş iktidarı deviren Kenan Evren ve daltonlar bu darbenin ardından önce Meclisi ve siyasî partileri kapattılar. Yetmedi 1961 Anayasasını kaldırıp 1982’de yerine yeni bir Anayasa dayattılar. Ayrıca koydukları geçici maddelerle de eski siyasetçilere siyaset yasağı getirdiler.

Darbeciler iktidardı. Siyaset tarlasını böylece sürüp kendilerince dümdüz ettiler. Kendilerince siyaseti ve dolayısıyla muhalefeti biçimlendirdiler. Sağ, sol ve ortayı temsil eder dedikleri üç muhalefet partisine siyaset izni verdiler.

Özal’ın -Evren’in icazeti ile- kurduğu ANAP dahil bu üç parti şimdi siyasetin çöplüğünde.

Ama Evren ve icazetli bütün arkadaşları şimdi “demokrasi katili” olarak yâd ediliyor.

Perinçek ve MHP’nin dümen suyundaki bugünün AKP’si yirmi sene sonra hangi isimle anılacak?

AKP’li dostlar, sorumuz size. Siz bu soruya ne cevap verilmesini istersiniz?