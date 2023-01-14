Muhalefete vesayet ve AKP’liler

Generaller muhalefete “ayar verirse” bu demokrasiye uygun olabilir mi?

Bu soruya “evet, neden olmasın ki” diyecek tek bir babayiğit yoktur. Doğru cevabı herkes bilir.

Bürokrasinin ve bilhassa millete ait silahın emanetçisi olan silahlı bürokrasinin bu silahı milletin bir kesimine doğrultması ya da doğrultabilecek olması demokrasinin bir numaralı tehdididir.

Bu yönden, sıradan vatandaşlarla iktidardaki ya da muhalefetteki siyasi tutum sahipleri arasında da fark yoktur. Hatta milletin siyasi kesimi üzerindeki korku riski daha büyüktür.

Bu silahlı güçlerin, bugünün iktidarı ile geleceğin muhtemel ya da az muhtemel iktidarı arasında aleni bir tercih yapmaktan özellikle kaçınması demokrasinin ABC’sidir.

Camiye, okula, kışlaya, adliyeye siyaset girmemeli ve giremez.

Elbette hâkim ve savcılar ve askerler de rey hakkına sahiptir ama herkes açıklasa bile onlar reylerinin rengini kamuya açıklayamaz. Aksi halde bu taraf tutmak anlamına gelir. Ki taraf tutmak onların işi değildir. Buna hakları yoktur ve olmamalıdır.

“Vardır ve olmalıdır” diyen manda ya da mandacı değilse o cübbeyi ya da silahı bırakıp siyaset yapabilir. Buna engel yoktur.

Mandacılık tabiri bizde elitlerden avamın eline düştüğünde manası da bozuldu. Ama vesayet (mandatum) denilince kolay anlaşılıyor.

Askerî vesayetten –elbette haklı olarak- şikâyet ede ede gelip iktidar olan ve 2002 sonrasında da o vesayete karşı demokrat muhalefetin de desteğiyle dik durarak iktidarını pekiştiren AKP iç mandacılığı bitirmek konusunda başarılı olabildi mi?

Vesayetlerden uzaklaştırılmış demokratik bir Türkiye ideali için ne yaptı?

Bu sorunun cevabı için “AKP demokrasi konusunda başta ve şimdi ne durumda ve gelecekte ne durumda olacak” sorusunun da cevaplanması gerekiyor.

AKP başta demokrattı da sonra mı bu hale geldi yani dönüşüm mü geçirdi yoksa AKP aslında zaten demokrat değildi de kuru temizlemeye verdiği eski “dindar görünümlü devletçi ve despot” gömleğini mi giydi?

Biz ikincisinin doğru olduğu kanaatindeyiz. Delillerimiz de 2001 ve 2002’den…

Bunları neden yazdık?

AKMHP’nin cumhurunun başkanı Erdoğan’ın muhalefete yönelik eleştirilerini alkışlayan generaller konusu muhalefetin gündeminde.

Kemal Kılıçdaroğlu da diğerleri de haklı olarak eleştiriyorlar.

Ama tenkit edilmesi gereken, sadece, bir kısmı “Otuz Ağustos beklentisi” içindeki o paşalar değil.

Aslında muhalefetin üzerindeki silahlı vesayet sadece paşalardan değil, güvenlik bürokrasisinin her tarafından fışkırıyor.

İçişleri Bakanlığına yani Jandarma Genel Komutanlığına ya da Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı birçok tabancalı ya da korumalı bürokratın, sık sık muhalif siyasetçiye ayar verdiğini duyup görüyoruz. Bakanın ya da cumhurbaşkanının da çıkıp onlara “bu iş sizin işiniz değil, işimize karışmayın” dediğini ise ne duyuyoruz ve ne de görüyoruz.

Onların bu yancı ve yanlı yanlışına kapı açan, susan, hatta onları buna zorlayan siyasi iktidar da suçlu ve kusurlu. Elbette hesabını da sandıkta verecek.

Ama bu konular –nedense- iktidarın entelektüellerinin ve taraftarlarının gündeminde yok.

Bilhassa “biz AKP’yi dindar demokrat olduğuna inandığımız için destekliyoruz” diyen ve destek namına oy vermekten ve eleştirenlerin ağzını bantlamaktan başka bir şey yapmayı bilmeyen kırmızı düşkünü fikri kıymetsiz kardeşler sessiz. Çünkü olan bitenden habersiz. Asıl eleştirilmesi gereken bu.

Vesayeti ancak yeniden başlayacak olan AB süreci bitirir. Gerçek demokrasiyi de ancak o süreç getirir.

Altılı Masa’yı başka hiçbir şey için değilse de sadece bu ideali için desteklemek lazım.