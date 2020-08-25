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25 AĞUSTOS 2020 SALI - YIL: 51

Muhalefette ölçü

Ahmet BATTAL
25 Ağustos 2020, Salı
Bu ülkede basının muhalefeti evlere şenlik.

Geçen hafta Cumhuriyet ve Sözcü gazetelerinin verdiği haber şöyle: 

“TRT’nin yayınlarını ilahiyatçı denetleyecek”. “TRT’de bir dönem ‘Din ve Ahlâk Programları Müdürü’ olarak çalışan ilahiyatçı Adem Özkan, TRT Yayın Denetleme Kurulu Başkanlığı’na getirildi.”

Haber açıkça söylemiyor, ama “ilahiyatçı” vurgusu ile kılçık atıyor, rencide ediyor ve dolaylı olarak “ne işi var İlahiyatçının TRT denetiminde” demek istiyor.

“O kafa” işte bu kafadır. İnkılâpçı. Milletle kavgalı. Aslında milletin dinî de- ğerleriyle kavgalı. Kavgasını açıktan din düşmanlığı biçiminde yapamıyor, ama dolaylı göndermelerle oyuk-buruk siyaset yapmaya çalışıyor. 

O kafa bilmiyor mu ki, “dinî konularda daha bilgili olmak” ve “uzman olmak” anlamına gelen “ilahiyatçı”lık bir meslek değildir. Çok iyi biliyor. 

Hem biliyor ki ilahiyatçının dinî alan dışında da uzmanlığı olabilir ve hatta olmalıdır. İlahiyatçı da uzmanı olduğu konuda her işi yapabilir. İsterse marangoz olur, isterse cami imamı ve isterse yönetici olur. 

Zira bu memlekette “din hayatın hayatı”dır. Bu milletin yeniden ihyası da hakikî ve samimî dini ihya etmekle olur.  

Adem Özkan da İlahiyatı bitirdikten sonra ömrünü TRT’ye vermiş ve medya uzmanı olmuş. İletişim diplomasının katbekat üzerinde kıymetli bir tecrübeye sahip olmuş. 

TRT’nin web sayfasındaki bilgilere göre 1983 tarihli ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu’nun 31. maddesine dayanılarak 1999’da Türkiye Rad- yo-Televizyon Kurumu Programlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik yürürlüğe konulmuş. 

(Halen yürürlükte görünen bu Yönetmeliğin dayanağı olan 2954 sayılı Kanunun 31. maddesi 2018’de 703 sayılı KHK’nın 95/d. maddesi ile yürürlükten kaldırılmış. Ama her nasılsa Yönetmelik aynı dayanakla halen yürürlükte. Bunu da not edip geçelim.)

Bu yönetmeliğe göre denetim; programların, Anayasa’ya ilgili kanunlara ve Yönetim Kurulu Kararlarına uygunluğunun denetlenmesi demek. 

Demokratik bir ülkede denetimden kasıt “fikir denetimi” olamaz. (TRT’nin iktidar destekçisi tek yanlı yayın politikasını “TRT=RTE oldu” diyerek eskiden beri eleştirdiğimizi burada not edelim). 

Bu durumda geriye gerçek anlamda tek bir denetim alanı kalıyor; ahlâk denetimi. 

Bu durumda TRT’nin yayın denetimi işini yapacak en iyi uzman ilahiyatçıdır. 

Yayınlardaki ahlâkîlik denetiminin dinî hassasiyetlerle ilgisini bilen birinin ilahiyat mezunu ve tecrübeli bir TRT uz- manının bu işin başına getirilmiş olmasından ancak memnun olması lâzım.  

Haberi yapanların derdi “dindar” birinin bu göreve getirilmiş olması ise-ki bizce gerçek budur-o zaman da şunu soralım: 

Dini dünyaya satmayan samimî dindardan kim ne zarar görmüş? 

O gazeteler Adem Özkan’ın ilahiyatçılığını değil, bulabiliyorsa yeni görevi olan ahlâkîlik ve kanuna uygunluk denetimindeki hatasını haber yapmalılar ki faydalı bir muhalefet yapabilmiş olsunlar.

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