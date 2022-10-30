Muhalif partiler iktidarın nesi olur?

Ne zaman AKP’nin demokrasi konusundaki isteksizliğinden söz etsek, birileri çıkıp “demokrasi demokrasi deyip duruyorsunuz, bizdeki demokrasinin nesi eksik” demeye kalkarlar.

Hakikaten, şeklen bakarsak eksiklik yok.

-Kuvvetler ayrılığı Anayasa’da var.

Ama herkes görüyor ki kâğıt üstünde.

-İnsan haklarına saygı dilde var.

Ama devletin “insan” dedikleri ile -mesela- terörist dedikleri arasındaki insaniyet ve hak farkına dikkat etmek kaydıyla…

-Basın görünüşte var.

Muhalif basına sopa ve besleme basına torpil meseleleri hariç elbette. (Mesela bkz. dünkü yazımız).

-Seçimler ve sandık da var.

Var da bilhassa devlet imkânlarının iktidar lehine kötüye kullanılması başta gelmek üzere her türlü seçim hilesinin varlığı seçimin varlığından daha kesin!

-Siyasi partiler de var.

Evet, ama onların da iktidar için ne işe yaradıklarına bakmak lazım.

Biz hep yazıp söylüyoruz: Bir iktidarın meşruiyeti muhalefetin meşruiyetinden geçer. Muhalefetin meşru olmadığı bir ülkede iktidarın meşruiyetinden söz etmek mümkün değildir.

Oysa bizde iktidardakiler, muhalif siyasi partileri kendi iktidarlarına alet ve basamak yapabildiği ölçüde var sayıyor ve meşru görüyor. Aksi halde “devlet düşmanı” ve “şer cephesi” olarak yaftalıyor.

İktidardakiler, iktidarda kalabilmek adına her şeyi serbest ve mübah saydıkları gibi muhalefet partilerinin bu işe alet edilmesini de son derece normal ve hatta gerekli görüyorlar.

Son örneği önceki gün yaşandı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Beyefendi’nin Twitter açıklamalarından öğrendiğimize göre AKP cuma günkü muhalif basın açılımının bir benzerini TOGG törenine muhalif siyasetçi daveti açılımı ile göstermeye kalkmış ve bu kapsamda Sayın Uysal’ı da davet etmiş.

Uysal’ın konu hakkındaki Tweet’i şöyle:

“Türkiye Cumhuriyeti’ni bir ‘parti devleti’ne dönüştüren ve devlet protokolünü ‘keyfi’ bir anlayışla kendine göre uygulayan AKP hükümeti, TBMM’de temsil hüviyetimizi de yok varsayarak bu zamana kadar ne Cumhuriyet bayramlarına ne diğer resmi program ve bayramlara davet etmezken, herhalde başına taş düştü; TOGG açılışı için davet gönderdi.

“Bir ‘şark kurnazlığı’ ile muhalefet partilerini propaganda aparatına dönüştürmek için suret-i haktan görünerek yapılan bu davete Demokrat Parti olarak katılmayacağız.”

“Muhalefet partilerini propaganda aparatına dönüştürmek için” tesbiti gerçekten kayda değer.

Orta sağın aslî temsilcisi Demokrat Parti’nin oylarını yirmi senedir çalan nevzuhur AKP, DP’yi ısrarla gözden uzak tutmaya ve tabanını eritmeye yöneldi. Yetmedi, hileli işlerle binasına dahi göz dikerek tamamen bitirmeye çalıştı. Ama şimdi Altılı Masadaki durumu görünce uyanıp tavır değiştiriyor. Bu değişiklik elbette demokratik centilmenlikle alakasız. Aksine kötü niyetli.

Toplumsal ve siyasi muhalefetin meşruiyetini sürekli sorgulayan, muhalefeti sürekli aşağılayan bir iktidarın, işine yarayacağını düşündüğü anda muhalefeti kendince adam yerine koyması tam bir samimiyetsizlik örneğidir.

Muhalefetin bu konuda uyanık olması umut verici. Bu uyanıklık taşraya da yayılmalı.

