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11 ARALIK 2020 CUMA - YIL: 51

Muhteşem potansiyel ve YÖK

Ahmet BATTAL
11 Aralık 2020, Cuma
Üniversitenin yakınlarındaki sokaklarda neşeli siyahî üniversite öğrencilerini görüyor ve mutlu oluyorduk.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı paylaştığı basın bildirisiyle sebebini anlattı ve adeta bir müjde verdi. Biz de işin seviyesini bu vesileyle öğrendik. 

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın açıklamasına göre Türkiye yükseköğretimde uluslar arası öğrenciler için çekim merkezi olma yolunda önemli bir ilerleme kaydetmiş.

UNESCO 2018 yılı verilerine göre uluslar arası öğrenci sayıları yönünden ilk on ülke şöyleymiş: 

ABD 987.314

İngiltere 452.079

Avustralya 444.514

Almanya 311.738

Rusya 262.416

Fransa 229.623

Kanada 224.548

Japonya 182.748

Çin 178.271

Türkiye 125.138

Daha da önemlisi Türkiye’nin uluslar arası öğrenci sayısı 2014’te 48 bin 183 iken dört senede iki buçuk katına çıkmış.  

Üstelik açıklamaya göre önümüzdeki yıllarda bu yükseliş sürecek ve Türkiye ilk 10 ülke içinde daha da üst basamaklara çıkacakmış. 

Zira 2019’da 154 bin 505 olan uluslar arası öğrenci sayımız bugün itibariyle 200 bini aşmış durumdaymış. 2021 yılında ise bu rakamın 220 bini geçmesi hedefleniyormuş. 

Açıklamadaki şu cümleler dikkat çekici (ne yalan söyleyelim bize biraz garip de geldi): 

“Yeni YÖK, yükseköğretime ilişkin parlak ve sofistike söylemler, ileriye yönelik tasarımlar, retoriği yüksek taslaklar, entelektüel paylaşımlar yapma yerine ortaya koyduğu icraatlar, hayata geçirdiği projeler ile yol almaktadır. Hedef odaklı uluslar arasılaşma projesi de böyle bir proje. Yeni YÖK’ün bu projesinin başarısı gören gözler için net ve çok açık. Bu başarı uluslar arası düzeyde de artık tescillenmiştir.” 

Devamı daha da ilginç (ve galiba alttan alta birilerine gönderme ve eleştiri içeriyor): 

“Bu başarının altında Yeni YÖK’ün; teferruat ile uğraşmayı terk ederek yetki devri süreçlerini başlatması, mevcut yasalardan şikâyet etme acziyetine düşme yerine mevzuatın imkânlarını akılcı bir tarzda kullanması, güçlü koordinasyon-esnek yönetim tarzı ile ulusal ve uluslar arası boyutlarda yükseköğretim politikaları üretip uygulayarak bilim hayatımızı ve üniversite sistemini tedrici bir şekilde yeniden yapılandırması yatmaktadır. Artık Yeni YÖK’e yapılan eleştirilerin odağı üniversitelere niye müdahale etmediği yönündedir. Bununla birlikte yetki devri, yerinden yönetim ve karar alma süreçlerine ağırlık verilmesi şeklindeki düşüncemizin doğru olduğuna inanıyoruz ve bunu sürdüreceğiz.”  

Başkanın bir de ufuk açıcı isteği olmuş: 

“Kamu yararını önceleyen projelerimizin daha geliştirilmesi yönündeki yapıcı eleştiri ve önerilerin bizlere daha iyiyi ve güzeli yakalama fırsatı vereceğine inanıyoruz.”

Konuyla ilgili âcizane bizim de gözleme dayalı teklifimiz şu: 

Uluslar arası öğrencilerin Türkiye’yle kaynaşabilmesi için ve bilhassa dinî bayramlarda yaşadıkları gurbet hüznünü azaltabilmek için sivil toplum kuruluşlarını da devreye sokacak bazı projeler geliştirilebilir mi? (Zaten yapılıyorsa bilmekten ve duyurmaktan mutlu oluruz.) 

“Yükseköğretimin toplumsal bir uzlaşı alanı olması gerekmektedir ve bunun için çalışıyoruz” diyen Başkanın ve Kurul Üyelerinin bu hedefini önemsediğimizi de not edelim. 

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