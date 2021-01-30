Münasebetsize sor

Habere göre, Marmara Üniversitesi İktisat Bölümünde bir yardımcı doçent (şimdiki yanlış adıyla “doktor öğretim üyesi”) sınavda cevap şıkları arasına “Tayyip’e sor” ve “Tayyip her zaman kazanır” şeklinde seçenekler yerleştirmek suretiyle ciddî bir münasebetsizlik yapıyor.

Hesabının sorulması elbette gerekli.

Konu üniversite yönetiminin gündemine geliyor. Bu da tamam.

Ama Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter üzerinden konuya ilişkin bir açıklama yapıyor ve adeta şecaat niyetine “sirkatini” söylüyor:

“Üniversiteleri bir bilim merkezi olarak değil de kokuşmuş ideolojilerinin arka bahçesi görenlerin eğitimden anladığı seviyesizlik ortada. Bu aşağılık politik ağzı rahatça kullanabilmek için hukuka uygun rektör atamalarını dahi militan eylemine çevirenlerin de asıl derdi budur!”

Bu cümlelerden şunları anlıyoruz:

Demek, bu tür münasebetsizlikleri yapanlar AKP’li olmayan rektörlerden güç ve destek alıyorlar! (Demek, Marmara’nın rektörü yeterince AKP’li ya da yeterince Erdoğan korumacısı değil!)

Demek, AKMHP Cumhurunun Başkanı Erdoğan üniversitelere süzme AKP’li rektörler bulup paraşütle atarken aslında bilimselliği filan düşünmüyor. Disiplinsizlik yapana ceza verecek rektörler bulmak ana hedef.

Böylece anlaşılıyor ki oralarda birileri bilhassa siyasî içerikli her disiplinsizliği her rektörün cezalandırmayacağını varsayıyorlar. Bu sebeple de işi sıkı tutuyorlar.

Öte yandan Bakan’ın bahsettiği Boğaziçi’ne rektör ataması işinin kanuna uygun olduğu açık da bu atamanın hukuka ne kadar uygun olduğu sorusunun cevabı hem ilke bazında ve hem de kişi bazında ayrıca düşünülmeli.

İlke bazında problem, seçimsiz atama usûlünün Anayasa’ya aykırılığı meselesi.

Zira üniversite özerkliği ve bilim ve düşünce özgürlüğü gibi Anayasal kavramlar yönünden bakıldığında yürütme tarafından atama usûlü Anayasaya aykırı.

Nitekim bu günlerde yeniden tartışılmaya başlanan “Kanalİstanbul dâvâsı”nda ve siyasî ve idarî içerikli çok sayıda benzer dâvâda, -varsa- bağımsız mahkemece bilirkişi heyetlerinde görevlendirilecek tarafsız akademisyen bilirkişi bulma zorluğu gibi hususlar da akademinin özerkliğinin kıymetini tekrar gündeme getirmiş durumda.

Melih Bulu örneği üzerinden kişi bazında yetersizlik ve uygunsuzluk meselesini ise Boğaziçi Profesörlerinin direnci sayesinde zaten artık herkes anladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı olayın bu tarafına da bir gün bakar inşallah.