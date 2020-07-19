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19 TEMMUZ 2020 PAZAR - YIL: 51

Mutlu ol, bu bir emirdir!

Ahmet BATTAL
19 Temmuz 2020, Pazar
“Ayasofya ile ilgili yazmayacağız” demiştik.

Aşağıdaki yazı Ayasofya ile ilgili değil, çakma Ayasofyacılarla ilgili. 

Yönetmen Sinan Çetin’in “Mutlu ol! Bu bir emirdir” adlı meşhur kısa filmini bilirsiniz: 

Batı müziğinden mutlu olamayan, ama halk müziğini duyunca kıpraşmaya başlayan Anadolu insanına Batı müziğinin zorla dinletilmesini ve namlu tehdidiyle mutlu olmaya zorlanmasını anlatır. 

Çakma Ayasofyacılardan bazılarıyla diyaloğumuz da bize bu kısa filmi ve ironiyi hatırlatıyor.

Özetle şöyle: 

Onlar: Siz Ayasofya’nın açılışına neden sevinmiyorsunuz? 

Biz: Hayır en az sizin kadar seviniyoruz. Bunu nereden çıkarıyorsunuz? 

O: Yok yok, biz sizin kalbinizden geçeni biliyoruz. Siz asla sevinmezsiniz. 

B: Hayır, samimî olarak seviniyoruz. Devamını diliyoruz. Tekrar kapanmaması için dikkatli olunmasını ve bilhassa uluslar arası alanda lobicilik yapılmasını arzu ve tavsiye ediyoruz. 

O: Gerçekten sevinseniz kimin açtığını da söyler ve ona da hayır duâ ederdiniz? 

B: Kim açtı?

O: Elbette Erdoğan. 

B: Açılmasını sağlayan dâvâyı açan bir Hacı Amca ve kararı veren Danıştay değil mi? 

O: Evet, ama Danıştay’ı bu işe hazırlayan kim? 

B: Nasıl yani Danıştay bu kararı kendi iradesiyle vermedi mi? Hem o dâvâda dâvâlı Başbakanlık 2016’da “bu dâvâ reddedilsin” diye savunma yapmadı mı? 

O: Hayır elbette. Bu süreci ve sonucu Reis hazırladı. 

B: Danıştay’ın kararını okudunuz mu? 

O: Hayır, ama yerli ve millî basınımızı okuduk ve izledik. Önemli olan da onun ne dediği. 

B: Bu iş Reisin işiyse yargı bağımsızlığı ortadan kalkmış olmaz mı?  

O: Olsa ne çıkar? Önemli olan Ayasofya değil mi? 

B: Tamam Ayasofya önemli, ama demokrasi, kuvvetler ayrılığı, hukuk devleti, yargı bağımsızlığı gibi temel prensiplerin güme gitmesine üzülmeyelim mi? Bunları yapanı ya da sebep olanı eleştirmeyelim mi?

O: Şimdi eleştirme zamanı değil. Şimdi sadece sevinme zamanı. Hem bu ikisi bir arada olmaz. 

B: Erdoğan’a kayıtsız şartsız biat etmedik diye güzelliklere sevinme hakkımızı elimizden mi alacaksınız? 

O: Hayır elbette, ama başarıyı da takdir edin canım!

B: Başarıları ve zaferleri o yolda ve o uğurda çalışan bütün fertlere vermek ve başarısızlıkları komutana vermek mi daha âdildir, yoksa bütün başarıları tek adama vermek mi daha âdildir?

O: Canım siz de tutturmuşsunuz bir “tek adam”. Kıskanıyorsunuz. Haset ediyorsunuz. 

B: Hayır, sadece Erdoğan’ı ve milleti ikaz edip yakazaya çekiyoruz. Uyanın yeter. 

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