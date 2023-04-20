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20 NİSAN 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Nal toplayan ve toplatan İttifaklar

Ahmet BATTAL
20 Nisan 2023, Perşembe
Yüzemez dedikleri Millet İttifakı gemisi yüzüyor. Hem de açık arayla ve çok önde.

Üstelik bütün büyük handikapları da birer birer aşıp iktidara doğru gidiyor. 

Cumhur İttifakı ve Bahçeli-Erdoğan ikilisi Millet İttifakının işi bu noktaya getirebileceğini öngöremedi.

Zira sadece hoşa gidenleri söyleyebilen danışmanları o liderleri yanılttılar. 

Bu sebeple onlar muhalefete hep üstten baktılar. Kötü bir dil kullandılar. 

(Hatta halen de iktidarın “açılış mitingleri”ndeki dili çok kötü. Yazılı metni okurken fazla bir problem yok ama metnin dışına çıktıklarında bu hastalık hemen belli oluyor.) 

Bu sebeple işi ağırdan aldılar. 

Ama özgüven patlaması sonunda patladı. 

Zira Millet İttifakı atı alıp Üsküdar’ı geçince telaşa kapıldılar. 

Anketler de korkuyu arttırdı. 

“Bir oy bir oydur” mantığıyla ve son dakika operasyonlarıyla Cumhur İttifakının gücünü arttırmaya çalışıyorlardı. 

Eklemeler oldu, çıkarmalar oldu, bir daha eklenenler vs. 

Hiçbir ilkeye dayanmayan işbirlikleri sırıtıyor. Birbiriyle aynı karede asla bulunamayacak olanların birlikte komiklik fotoğrafları güldürüyor. Zira tek hedef var ve hiçbir ilke yok. 

Dün “gördüğüm aktır” diyenlerin bugün “kara görüyorum” demeleri halinde gördükleri doğrudur. Sadece çoğu zaman gecikmiş bir görüştür.  

Ama dün kara dediklerine bugün ak diyenlerin halleri perişan. 

Çünkü bazı aklar zamanla kararır ama karadan ak olmaz. 

Zaten millet de artık meseleyi anlamış durumda. 

Hem de her şeye ve göz göre göre işlenen göz boyamacı suçlara rağmen. 

TRT’nin kötüye kullanılması suçu yıllardır alenen işleniyordu. 

Resmi araçların ve ortamların parti reklamı için ve seçim çalışmaları için kullanılması da yıllardır alışılageldik suçlardandı. 

Bu seçim öncesinde de “göz boyama” operasyonları öne çıkıyor. Hem de gazlı frenli…

Ama muhalefet de akıllı. “Yapılanlara ve yapılacaklara itirazımız yok” diyorlar. 

“Biz, yapılması gerekirken yapılmayanların hesabını soruyoruz ve soracağız” demekteler. 

“Daha iyisini yapmak için iktidar olmak istiyoruz” diyorlar.

Ama en önemlisi de “Cumhur İttifakı tek adam’ı yerinde tutmak için çalışıyor, biz ise hem o tek adamın keyfî işlerine son vermek ve hem de o tek adam rejimini bitirmek ve yeni bir yönetim modeli ortaya koymak için çalışıyoruz” diyor. 

Bu sebeple biri nal toplatırken öbürü nal topluyor.

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