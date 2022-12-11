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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 ARALIK 2022 PAZAR - YIL: 53

Nazik konular, zor sorular, kolay cevaplar…

Ahmet BATTAL
11 Aralık 2022, Pazar
Bir okuyucumuz şunu soruyor:

LGBT meselesinde tavrımız nasıl olmalı? Bu konuda neden Yeni Asya’da fazla bir değerlendirme göremiyoruz? 

Konu nazik. Kısa cevaplar kâfi olabilir. 

Zira ar damarı çatlamış bir avuç insanın bu konuları, “bir oy da olsa oy oydur” diyen türden siyasetçilerin gündemine dünya çapında bir olay“mış gibi” ve hem de bir “özgürlük meselesi” olarak sokmayı “başarmış” olmaları bizi etkilememeli. 

Bu mevzunun içinde nefret etmemiz gerekenler de var şefkat etmemiz gerekenler de. Tasnifle tarif yaparsak işimiz kolaylaşır.

İnsan, doğumunda genellikle ya erkektir ya da kadındır. Ama bazı istisnalar da vardır. 

“Ne öyle ne böyle” olarak doğmuş olan bir insan için yapılacak bir şey yoktur. Bu da aynen doğuştan engellilik gibi bir “şaz”dır ve Allah’ın bu insan üzerindeki takdiri budur. Kadere itiraz eden başını örse vurur, kırar. 

“Biraz öyle biraz böyle” doğan bebeğin ve çocuğun hangi yöne yöneleceği hazık tabibin de yardımıyla ve aile tarafından tesbit edilir. Genellikle doğru yönde ve ahlakî açıdan sağlıklı gidiş bu yolla sağlanır.  

Kendisini değiştirmeyi ve “aslında öyle” iken “böyle olmayı isteyen” insanın ve bilhassa gencin bu “tercih”i basit bir istek ve bir özgürlük alanı değildir. Devlet ve hukuk kişiyi bazı hallerde kendisinden (nefsinden) de korur ve korumalıdır da. Birileri, tıp ilmini ve operasyon maharetini alet ederek bu “isteği” gerçekleştirmeye çalışıyorsa ilmini gayrı ahlakî bir işe alet ediyor ya da alet oluyordur. Hukuk ahlaksızlığı engellemelidir.

Yetişkinin yetişkinlikten kaynaklanan ihtiyacını giderme biçimine gelince: 

Birinci olarak bu ihtiyacın sahih nikah akdi içinde ve sadakat çerçevesinde giderilmesi gerekir. Fıtri olan budur. Aksi halde ana babasını bilmeyen çocuklar çoğalır ve dolayısıyla insanların kardeşi olduğunu bilmeden ve kardeşiyle evlenme riski artar. Oysa, -Hz. Ademin çocukları hariç- insan insan olalı beri kardeşiyle evlenmiyor. Bu yasak fıtridir ve insanın hayvanî fıtratının (vücudunun) değil insanî fıtratın (ruhunun ve vicdanının) bir emridir. 

İkinci olarak yetişkinlik ihtiyacının karşı cinsle karşılanması fıtridir. Zira iki cins birbirini tamamlar. Bunu ispat için alet-i tenasülün biçimi bile kafidir. Bunun insanın fıtri özelliği olduğunu kabul etmeyen ve aynı cinsle yakınlaşmayı “normal” gören bir kişinin, iş kardeşle evlenme yasağına gelince bunun ahlakî olduğunu kabul etmesi yaman bir çelişkidir. 

Yetişkinlik ihtiyacı için kendi cinsine yönelen bir kişi zaten çoğu zaman nikahı ve sadakati de reddeden bir kişidir. Bu halde bu tercih hukukun koruması altında değildir ve olamaz. 

Yetişkinlik ihtiyacı için kendi cinsine yönelen iki kişinin kendi aralarındaki bu ilişkiyi alenileştirmek istemeleri normal değildir. Bu kapıyı açarsak iş “eşo gelin” aymazlığına kadar gider.

Kendi cinsine yönelen iki kişi arasındaki bu ilişki kalıcı da olsa bir nikah değildir. Kurduklarını söyledikleri “birlik” bir “aile” değildir. 

Zira ailede eşler hem fiziken ve hem de ruhen birbirini tamamlar, birbirini maddeten ve manen sarıp sarmalar ve birbirinin maddi ve manevi boşluğunu doldurur. 

Zira bir birliğin aile olması için, karşı cinsten iki yetişkinin, -yaşları da müsait ise- çocuk doğurmayı ve yetiştirmeyi de kapsayan bir ilişki kurmuş olmaları gerekir. 

Bu prensiplere uymayana biz ne yapabiliriz? Devlet ve hukuk ne yapmalı?

Eşcinsel ilişki mahrem alanda kalıyorsa, duyurulmuyor ve yayılmıyorsa tecessüs ve merakla üzerine gitmemiz gerekmez. 

Mahrem alanın dışına taşırılmaya çalışılıyorsa hem fertler ve toplum hem de devlet bu yayılmayı ve yaygınlaşmayı önlemeye çalışmalıdır. Zira halk sağlığını korumak ve neslin sağlığını muhafaza etmek herkesin görevidir. 

Ama bu konuları bir şöhret olma vesilesi yapmaya çalışana da -işin üzerine giderek- prim vermemek gerekir. Dikkat ve teenni gerekir.

Yine bu konuları bilhassa dindar ailesiyle sürtüşme ve inatlaşma vesilesi yapan gençlerin de üzerine gitmek inatlaşmayı arttırabilir. Dikkat ve sağlıklı iletişim gerekir. 

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