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25 ŞUBAT 2022 CUMA - YIL: 53

Ne yani terörist yaşlanmaz mı?

Ahmet BATTAL
25 Şubat 2022, Cuma
Önce seksenden yaşlı “…öcü” damgalı Nusret Muğla’nın ve daha sonra da Yusuf Bekmezci’nin cezaevinde vefatından sonra ve bilhassa Bülent Arınç’ın şahsen tanıştığı Merhum Muğla’nın ruhaniyetinden ve dostlarından özür ve helâllik dileyen çıkışı üzerine sosyal medyada konu hayli dalgalanmıştı.

Bu sırada yazılan yorumlardan biri ise bizi bu bıktırıcı konuda yeniden yazmaya zorladı. Bilmana, şunları söylüyordu: 

“Suçluları yaşlanınca cezaevinden çıkarıyor muyuz? Nedir bu yaşlılık merhameti muhabbeti? Ne yani teröristler yaşlanmaz mı? Yaşlanınca terörist olmaktan çıkar mı?” 

Arka arkaya gelen “bomba” gibi sorular. 

Bu soruları soran kendince bir doğrunun arkasından gidiyor: “O bir terörist.” 

Ona bu soruları cesaretle sorduran, o olayda, o merhumun isnat edilen suç açısından “masum” olduğu vurgusu yerine “yaşlı” olduğu vurgusu üzerinden gidilmiş olması. 

Zira bu sorular “terörist” için makul ihtimaller.

Ama Nusret Amca cezası kesinleşmiş bile olsaydı “terörist” değildi ki. Sadece “…öcü” idi! 

Terörist değilken terörist muamelesi görenler “mazlum”dur. 

“Sana” ya da “bana göre” veya “şuna” ya da “buna göre” yanlış fikirlerinden dolayı “olsa olsa ahirette mesul” olacak kişileri bu dünyada ateşe atanlar zalimdir. 

O zalimlerin aynı zamanda Müslüman olup olmadığı ayrı mesele. Bırakınız sıradan bürokrat Müslümanı, hatta padişah da olsalar ve hatta halife koltuğunda da otursalar zalimdirler.

Biz ise suçlunun yanında masumu da yakan herkesin “zalimliğini semâvâta işittirecek derecede bağıran” ve haykıranlar olmalıyız. 

Mesele sadece yaşlı ya da başı örtülü kadın mazlumlar ya da hapisteki masum çocuklar değil. 

Bunlar yanlış iliklenen gömleğin son düğmeleri. 

Asıl mesele derin mutfaklarda üretilip “sütlü nuriye” kılıfında servis edilen “cemaat eşittir terör örgütü” zehirli formülü. 

Asıl mesele “her biri cemaat mensubiyetini gösteren ve hiçbiri tek başına suç oluşturmayan deliller” ile terörist sayılıp cezalandırılmanın siyaseten yanlılığı ve hukuken yanlışlığı.  

Asıl mesele, birileri “cemaate mensup olduğu için” cezalandırılırken, muktedir zamanında “o cemaat”e mensup olan ya da öyle görünen başka birilerinin siyasilerle birlikte işlediği çeşit çeşit somut suçların, sırf onların siyasî suç ortaklarına dokunulamadığı için cezasız kalması. 

Ve asıl mesele; “cemaatsizmiş, beraat ettirdim” ya da “başka cemaattenmiş, beraat ettirdim” diyerek küçük kırıntılarla adaleti tecelli ettirdiğini zanneden “dindar” ceza hâkimlerinin ve savcılarının ve onların dindar destekçilerinin ve dostlarının dünyevî ve uhrevî istikbali.

Birinci düğmeye dönelim artık. 

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