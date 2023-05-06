Neden Millet İttifakı?

Değerli Kardeşim,

Seçim yaklaşıyor. Endişelerini anlamaya ve sorularını cevaplamaya çalışıyorum. Bu yazıda maksadım bu amaçla aklına misafir olmaktır.

Sen, “şu devlet çarkı neden Avrupa’daki gibi tıkır tıkır işlemiyor, kim bu işi başarır” diye tereddüt eden kardeşim,

Devlet çarkının iyi işlediği günler Avrupa Birliği üyeliği sürecinin iyi yürüdüğü günlerdi. Millet İttifakı AB ile müzakereleri hızla yürütüp süreci üyelikle bitirmeyi vaat ediyor. Merak etme, Türkiye Devleti şartları sağlayacak kadar iyi olursa onlar bizi zaten seve seve alırlar, çünkü bu işlerde kazan-kazan ilkesi geçerlidir. Ama almasalar bile bu uğurda yaptıklarımızla elde etmiş olacağımız “sağlam devlet çarkı” büyük bir kazancımız sayılmaz mı?

Sen, “adalet benim için önemli” diyen kardeşim,

Yargının içinde bulunduğu hali görmek için birkaç avukat veya hakimle konuşman yeterli. Evet, eskiden de kötü günlerimiz olmuştu ama emin ol bu kadarı galiba hiç olmamıştı. Daha adil bir Türkiye için yeni bir ekiple ve yeni bir anlayışla yeni bir sistem deneme zamanı geldi de geçiyor. “Biz gidersek yargıya yeniden ‘…öcüler’ gelecek” diye korkutanlara sakın inanma.

Sen, “kamu görevinde liyakat benim için önemli” diyen kardeşim,

Millet İttifakının birçok alanda mülakatları kaldırma vaadi ve ardından iktidarın da bu vaade oy hatırına adeta sarılması bile sana bir şeyler anlatıyor olmalı.

Sen, “Millet İttifakı gelirse yolsuzluk olur mu” diye endişe eden kardeşim,

Yolsuzluğun ilacı denetimdir. Kamu denetimi sisteminin AKP ile artık yeniden kurulamayacağını anlaman lazım. Millet İttifakını dene. Denemekte zararın yok. Bu konuda bundan kötüsü olmaz.

Sen, “benim için yatırım ve ekonomi önemli” diyen kardeşim,

AKP’nin yatırım icraatının Millet İttifakı döneminde de sürmesinin önünde ne engel var ki? Hem güven tesis etme ve böylece ekonomiyi düzeltme konusunda Millet İttifakının AK Partiden daha başarılı olacağı da açık, değil mi? Düşün bakalım, EURO bölgesine dahil olabilsek bugünkü gibi krizler görecek miyiz?

Sen, Erdoğan Karizması’ndan vazgeçmekte zorlanan kardeşim,

Mesele karizma mı? Öyleyse dünya liderlerine ve bilhassa Avrupa’ya bak! Ortak aklı temsil edenler mi daha başarılı yoksa Putin ve benzerleri mi?

Sen, başörtüsü mücadelesini alnının akıyla vermiş olan kardeşim,

Millet İttifakı da gündemden kalkmış bu zulmü artık tekrar gündeme sokmamayı vaat ediyor. Eskiden söylenmiş bazı sözlerle seni korkutmaya ve korku reyi vermeni sağlamaya çalışanlara mı inanacaksın?

Sen, 15-20 Temmuz mağduru, “…öcü” damgalı kardeşim,

Damgalanmanın tek suçlusu eskiden “cemaat” dediklerin mi? Siyasi iktidarın kusuru yok mu? Damga kimin elinde? Kim kendi lehine kullanıyor? Millet İttifakı’nın adalet ve KHK’lilere çözüm vaatleri seni hiç mi ilgilendirmiyor.

Sen, dış düşmanlardan korkan kardeşim,

Dış düşman riski AKP’yle mi başladı? Askerî alandaki güzel yatırımlar sadece 21 senenin mi mahsulü?

Sen, “Türklük bu toprakların mayasıdır” diyen kardeşim, ve sen, “ama canım biz de varız” diyen Kürt kardeşim,

Kürtlerin Türklerle değil devletle meselesi var. Türklerin de meselesi Kürtlerle değil devletle ve derin devletle olmalı. AKP’nin bu meseleyi çözemeyeceği ve ancak siyasetine alet edebileceği çoktan anlaşıldı.

Sana ve size ve bize yeni bir ilaç hazırlamak lazım. Onu da ancak yeni bir iktidar yapar.