Nefret twiti ve azil

Dünkü Yeni Asya’da haberi okudunuz.

“Evde kal” çağrılarına sosyal medyada özetle “çocuklarımız aç, nasıl evde kalalım” diye cevap vererek kendince durumunu anlatan kadının paylaşımını “geber” diye not ekleyerek yeniden paylaşan İstanbul Aile ve sosyal Politikalar İl müdür yardımcısı görevden alınmış.

Anlaşıldığı kadarıyla kendisi hakkında bir ön tedbir uygulaması yapılmış. Ama bir tür peşin cezaya da dönüşmüş. (Aynen tutukluluk tedbirinin bir tür erken ceza infazı haline getirilmesi gibi).

Bu olayda ceza gerekir mi? Ne tür bir ceza gerekir? Yapılan işlem haklı mı? Adil mi? Bunlar ayrı konu.

Bu idareci kendisini nasıl savunursa savunsun, yapılan yanlış. Mesele net. Aile ve sosyal politikalar konusunda icraat yetkisi ve görevi bulunan bir kişinin asla yapmaması gereken bir şeyi yaptığı açık.

Ayrıca, bir genel probleme işaret eden net bir özel örnekle karşı karşıyayız.

Gerçekten zor günlerdeyiz. Korona sebebiyle değil. Önceden de o günlerdeydik.

Niçin zor günlerdeyiz?

Parmağımızın ucunda “sosyal medya” olduğu için.

Duygularımızı kontrol etmeden ve ettirmeden paylaşmanın sonuçlarını bilemediğimiz ya da önemsemediğimiz için.

Fikir ya da bilgi paylaşmanın adabını bilemediğimiz için.

Sosyalleşmenin adabını ve hukukunu bilemediğimiz için.

Eğitim şart da bu eğitimi kim yapacak, kime verecek?

Devlet mi? Sivil toplum örgütleri mi? Geleneksel gazete ve televizyon profesyonelleri mi?

Belki hepsi.

Ama eline geçirdiği akıllı telefon klavyesiyle “ben de medyacı oldum” deyip sosyal medyayı kirletenlere ders vermek gerçekten şart.

Aslında hukuk düzeni bu tür eylemlere ceza veriyor. Ama son yıllarda, sosyal medyadaki siyasî muhalefet içeren paylaşımların da suç sayılıp cezalandırılmaya çalışıldığı yolunda kamuoyunda oluşmuş olan haklı kanaat bu cezalandırma işinin olumlu etkisini sulandırıyor.

Demek siyasetin adalete müdahalesinin vehmi yani varsayılması dahi olumsuz etki yapıyor.

Yine iş adalet uygulamalarında bitiyor.

Demek siyaset elini adliyeden çekerse birçok mesele çözülecek.