Nerde bu kanun

Yeni Asya’da geçen gün çıkan haberi okudunuz. AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş, bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada mevcut sistemin milletvekillerini her gün yapılan bir dizi oylama sebebiyle fiziken Meclis’e bağladığından şikâyet etmiş.

Güneş, “Biz, fikirlerimizle burada olmak istiyoruz. Sadece bedenen bizi burada tutan ve bizi buraya bağlayan bir sistemin doğru ve akılcı olmadığına inanıyorum. Diğer parlamenter sistemlerde olduğu gibi, görüşmelerin belli günlerde, oylamaların da belli günlerde olmasını arzuluyoruz” demiş.

Ayrıca kurulmasını istediği dijital sistem ile Meclis’teki odalardan da oylamaya katılma imkânı getirilmesini isteyen vekil, “Eğer amaç sadece oy kullanmaksa bizim odada veya Meclisin içinde olmamızın hiçbir hükmünün olmadığını, bu kolaylığın milletvekillerine sağlanması gerektiğini düşünüyorum” demiş.

Bu cümleler hem itiraf hem eleştiri içeriyor. Tam bir muhalefet milletvekiline yakışacak yönleri var.

“Yok kanun yap kanun” döneminden kanunda “Türkiye Büyük Millet Meclisine de gerek yok” dönemine doğru hızla geçiyoruz.

Oysa Meclisin inisiyatif kullanarak işe sahip çıkıp doğrudan milletin ihtiyacına bakarak yenilemesi gereken o kadar çok kanun var ki.

Meselâ apartman kültürüne katkı yapmaya çalışan Kat Mülkiyeti Kanunu eski ve bırakın geleceği, bugüne bile hitap etmiyor. Zira artık apartman kültürü kalmadı. AVM’ler, siteler, iş kuleleri, tatil köyleri vs. için İmar Kanunu ile bütünleşmiş bir “Ortak Alan Yönetimi Kanunu”na ihtiyaç var.

Meselâ YÖK Kanunu bütün yamalarına rağmen eski ve yetersiz. Hepsi devlete ait yirmi üniversiteli dönem için yazılmış ama şimdi neredeyse her ilçede bir üniversite var ve Vakıf yükseköğretim kurumları da sistemin ana ortağı.

Meselâ Devlet Memurları Kanunu memuru ele alıyor, ama artık devlet işlerinde daha geniş bir kapsamı olan kamu hizmeti ve kamu görevi kavramları var.

Meselâ ihale mevzuatı kırk yamalı kırk bohça durumunda ama kırk yama da dökülmüş durumda. (Bu alanda denetimsizlik ve cezadan korkmama durumu da etkili oluyor, o ayrı mesele.)

Bütün bunlar ve daha birçok konu için bütünlükçü bakışla ve gerçekten müzakereye dayanan kanun lâzım.

Ama bizde kanunlaştırma işi bürokratların kendisini kanun koyucu yerine koyduğu bir sistemsizlikle işliyor.

Meselâ son yıllarda dava açmadan önce arabuluculuğa gidilmesi mecburiyeti düzenlendi. Ama davadan önce arabuluculuğa gidilmesi zorunlu işlerin sınırları hususunda yargı adeta birbirini yiyor. “Avara kasnak boş döner” misali tartışmalar yaşanıyor.

Üstelik Milletvekilleri ve Adalet Bakanlığı mensupları bu tartışmaların soru olarak sorulduğu arabuluculuk sınavlarına giriyor. Ama Meclis o çok tartışılan alanlarda kanundaki boşlukları gidermek ve yargı süreçlerini hızlandırmak için lâzım gelen iki satırlık bir kanunu çıkaramıyor.

Sebebi ne olabilir? Bilmemek mi? Yapabilememek mi?