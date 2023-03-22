“Nerde bu millet” ittifakı ve statiği

Hatay’da zelzelede yıkılan bir sitenin arsa sahibinin oğlu, yıkımda yakınları vefat eden bir vatandaşa şunları söylemişti:

“Yıkılan iki blokta da statik hesabında yanlışlık oldu. Müteahhitlikteki ilk yıllarımızdı, fark edemedik.”

Anlaşıldı ki:

Binanın statiği sağlam olmazsa yıkılıp mezar oluyor. “Acemiydik” türünden itirafların gideni geri getirme şansı yok.

Ya siyasetin statiği ve statüleri sağlam olmazsa?

Bilhassa “statükoyu yıkmaya geliyoruz” diyenler, statiği sağlam yeni bir devlet binası inşa etmek yerine selli su yoluna tuğla desenli çadır kurup millet iradesini o çadırın içinde boğmaya kalkarlarsa?

Başlıktaki kelimelerin hepsi aynı latince kökten geliyor: Status.

Sahte direklerle ne kadar ayakta tutulsa da, camdan yapılmış o karizmatik statü binaları, bir gün eninde sonunda yıkılıp tuz buz oluyor.

Ya kurulu düzenler? Establishment ve statükolar?

Yerine daha iyisini kurmak üzere yıkıyorsanız mesele yok. Ama daha kötüsünü kuracağınızı bile bile yıkarsanız o zaman da hiçbir faydası yok.

Batı dillerinde staat, state ve l’etat günümüzde “devlet” anlamına gelir.

Devletin statik yapısını yani temellerinin, taşıyıcı kolonlarının ve kirişlerinin taşıma kapasitesini iyi hesap etmezseniz, yanlış araziye yanlış bina modeli kondurursanız, bir gün bir sosyal zelzele yıkıp geçer.

Ve o yanlış statik hesaplarını yapanların vebali büyük olur.

Ya da statiği sağlam bir devlet binasının bazı taşıyıcı kolonlarını sırf kendi keyfinize manevra alanı açmak için kesip yok ederseniz devlet yapısı sadece sizin tepenize değil bütün milletin tepesine çöker.

Tarih boyunca yıkılan devletlerde yıkıma sebep olan iç faillerin vahı ve altında kalanların ahı örnektir.

İşte o sosyal yıkımlardan biri de 2017 referandumu ile state edilen ama asla stabil hale gelemeyen cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adlı ucube rejim.

Çatırtılarını duymak isteyen herkes ilk günden beri duyuyordu.

6 Şubat zelzelesiyle birlikte artık state’in acemice, çarpık ve zayıf statüsünden doğan yıkımı görmemek mümkün değil. Olan milletin hayallerine ve hedeflerine oldu.

Altılı Masa’nın bu “yeniden inşa” hedefinde ve sürecinde muvaffak olması şart.

Şimdi destek zamanı. Hem de “bu adaya mı” veya “belirsizlikler var” ya da “mazisi nasıl ki” demeden.

Bu sebeple bize soranlara basit bir cevabımız var:

Bugünkü durumdan memnunsan Cumhur İttifakına rey ver. Değilsen Altılı Masa ve Millet İttifakına rey vermek zorundasın. “Armudun sapı, üzümün çöpü” demenin âlemi yok. Armuda sapı da üzüme çöpü de Allah koymuş. Kanunu bu.

“Sandığa gitmeyeceğim” demek “bugünkü durumdan memnunum” demenin başka bir yoludur.

Gitmezsen ve o devlet binası bir gün gelir de senin de tepene yıkılırsa “nerde bu millet” deme.

O gün arayacağın o “millet” sandıkta senin yanında ve önünde idi. Hem de ittifak halindeydi. Adı bile “nerde bu millet” ittifakı idi.

Ama sen gitmedin ve görmedin. Şimdi o da seni görmüyor ve görmeyecek.

Men dakka dukka…