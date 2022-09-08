Nezaketli ama hakka da riayetli olmak

Demokrat Parti Genel Başkanı ve Altılı Masanın 46 yılla en genç lideri Gültekin Uysal Beyefendiyi -ve eğer varsa siyasetindeki metin yazarlarını- tebrik etmek istiyoruz.

Kendisi bir konuşmasında samimi biçimde İstanbul’da kızının ve eşinin kiracı olarak kullandığı bir evi Afgan kökenli sahibinin isteği üzerine tahliye ettiğini açıkça ifade etti.

Bu konuşmanın haber değeri aslında şuydu: “Eşini ve kızını kiralık dairede oturtan bir lider!”

Bu başlık üstünden çok şey yazılıp söylenebilirdi.

Ve fakat kendisi hiç umulmadık yerden faullü bir çelme yedi.

Sataşarak siyaset yapmayı ve galiba muhalefete muhalefet etmeyi meslek edinmiş olduğu anlaşılan Ümit Özdağ adlı derin siyasetçi, Uysal Beyefendiye “Konu ile ilgilenmezsen, Afgan’dan ev kiralarsan çıkarırlar. Yarın yurdumuzdan da çıkarmaya çalışacaklar.” diyerek sataştı.

Sayın Uysal kendisine çok nezaketli ama misyonunun hakkına da riayetli bir cevap verdi. Cevaptaki şu cümle özellikle önemli ve incelikliydi:

“Öncelikle ‘bir darbecinin çocuğu’ olarak Demokrat Parti’nin çocukken sizin ruhunuzda açtığı yarayı anlayabiliyorum.”

Bu cümle sosyal medyada bazı troller ve troliçeler tarafından “suç ve ceza şahsidir” kuralı kötüye kullanılarak haksız ve anlamsız yorumlara tabi tutuldu.

Oysa Uysal Beyefendinin dikkatli yazılmış bu cümledeki maksadı 27 Mayıs darbesinden “oğul Özdağ”ı sorumlu tutmak değildi.

Amaç, siyaset yapmak isteyen Özdağ’ın, öncelikle, bir darbecinin evladı olarak, darbelerin ve darbecilerin lehinde ya da aleyhinde bir tercih yapmak zorunda olduğunu ama Özdağ’ın bu tercihini darbeye maruz bırakılmış olan Demokratlardan yana değil darbeci babasından ve babasının arkadaşlarından yana yaptığını kamuoyuna hatırlatmak ve böylece kendisini deşifre etmekti.

Nitekim Sayın Uysal’ın açıklamasındaki son cümle de bunu hatırlatıyordu:

“Politika ve faaliyetlerimiz ortadayken sataşmanızı anlıyorum:) Son olarak sizin yerinizde olsam DP mevzu bahis olunca boynumu büker, mahcubiyet içerisinde, sessizce kenarda görmesinler diye otururum.” (Not: Metindeki gülücük emojisi bize değil Beyefendinin Beyefendiliğine aittir.)

Ümit Özdağ’ın bu hap cevabı hazmetmeye çalışmak yerine “Gültekin benim yüksek lisans öğrencim olarak başarılı değil ancak hiç olmazsa Nur talebesi sahte terbiyesi arkasına sığınan vasat bir çocuktun. Görüyorum ki siyaset seni terbiyesiz yapmış.” (metindeki imla hataları Özdağ’a aittir) diyecek kadar vasat altı hale gelmiş olması ise esef verici.

Sayın Uysal bu sataşmada da yer bulan “Nurcu” meselesine defalarca çok net ve kadirbilir cevaplar vermişti.

14 Mayıs 2022 tarihli Yeni Asya’da yayınladığımız “Şeceresi net, seciyesi yüksek ve kadirşinas olmak” başlıklı yazımızda “Bizim geleneğimize Yeni Asya geleneği her daim destek vermiştir. Onların siyasetle ilişkisi, ölçüsü, hiçbir zaman siyasete dahil olmamak noktasındadır. Zaman zaman hasbî duygularla demokrat geleneğe destekleri bu manada isnatlara sebep olmuştur.” cümlelerini de içeren böyle bir cevaba ve kıymetine temas etmiştik.

Kamuoyu şimdi bu aşamada Özdağ’dan bu sahte terbiye terbiyesizliği konusunda açıklama bekliyor.

Üç vakte kadar…