Nisan bir hukuku

Cumhurbaşkanlığının iletişim işlerini organize etmekle görevli bir kamu kurumu olan İletişim Başkanlığının başındaki bürokrat Fahrettin Altun şahsen yapıp ettikleriyle önceki gün Anadolu Ajansına haber oldu. TRT de bu habere haberlerinde -gayet isabetli olarak- muhalefetin haberlerinden bile daha öncelikli bir haber olarak yer verdi.

Haber değeri taşıyan “olay” Anadolu Ajansı’nın kuruluş yıldönümünü İletişim Başkanının şahsen tebrik etmesiydi. Evet oydu!

İşte o Anadolu Ajansı 4 Nisan’da bir haber verdi.

Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın’ın yaptığı yazılı açıklamaya dayandırılan habere göre, Erdoğan’ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı açılan bir tazminat davasında ilk defa “ihtiyati tedbir” de talep edilmiş ve Kılıçdaroğlu’nun ağzının tedbiren bantlanması istenmiş.

Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi de bir ara kararı ile ihtiyati tedbir talebinin kısmen kabulüne karar vererek bantlama işini bu seferlik sonraya bırakıp “Kılıçdaroğlu’nun bundan sonraki süreçte daha dikkatli olması yönünde ihtiyati tedbiren uyarılmasına karar” vermiş.

Bu tam bir içtihat. Cehd ile yani. Mücahidcesine sanki. Artık o cihad kime karşı ve kimden yana ise…

Ara karar tarihi 1 Nisan! Ama muhalif hukukçular bu tarihi atlamışlar ve eleştiriler gelmiş.

Kişilik hakları konusunda Türkiye’deki dört uzman akademisyenden biri ve hayattakilerin en kıdemlisi olan Prof. Dr. Ahmet Kılıçoğlu “bile” bu karar hakkında şunları yazmış:

“Mahkemeler emsali ve icra kabiliyeti olmayan, kişilerin konuşmalarını denetleyen, kişiye özel kararlar veremez.”

(Yeni Asya’nın eski yazarlarından Hüseyin Hatemi’nin ve diğer uzmanların ne dediğini henüz bulamadık.)

Arkasından 5 Nisan’da aynı Anadolu Ajansında bir haber daha. Bu sefer avgat bey mahkemenin bu nisan bir şakasını anlamayıp kararı eleştirenlerin değerlendirmeleri üzerine değerlendirme yapıyor. Haber cümlelerini yorumlayalım:

“Kılıçdaroğlu’nun bundan sonraki süreçte de benzer ifadeleri kullanmasının kuvvetli bir ihtimal olduğunu ifade eden Aydın, Medeni Kanun’un 24’üncü maddesinde ‘kişilik hakları ihlal edilen kişilere, gelecek süreçte de bu ihtimalin önlenmesi için mahkemeye başvurma hakkı’ tanındığını anımsattı.”

Haberin bu kısmının anlamı şu: “Mahkemelerimizden herkesin ağzını bantlama tedbiri çıkabilir. Bant imalatçıları hazır olsun!”

“Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: ‘Yasanın tanıdığı bir hakkı kullanma konusunda da muhtariyetimiz söz konusudur. Biz, olayın özelliğini ve bu sistematik saldırının niteliğini de dikkate alarak böyle bir talepte bulunduk. Mahkemenin verdiği bu kabul kararının da isabetli olduğunu düşünüyoruz. … Nitekim mahkeme de bu şekilde değerlendirdi, davalı Kemal Kılıçdaroğlu’nun uyarılması yönünde tedbir kararı verdi. Bu kararı önemsiyoruz ve hukuken çok isabetli buluyoruz’.”

Hakk-ı hıyarı bilen ve bildiren bir muhtarın ihtiyarını ifade eden bu cümlelerin de anlamı şu: “Şimdilik bir nisan ama sonrası bir mayıs!”

“Aydın, ‘Bu davalarda Sayın Cumhurbaşkanı’mıza tanınan herhangi bir imtiyaz söz konusu değildir. Herhangi bir vatandaşın kişilik hakları ihlal edildiğinde başvurulan yollar, takip edilen usul neyse, bu davalarda da bu takip edilmektedir.’ diye konuştu.”

Haberin bu kısmından da şu anlaşılıyor:

Bu 1 Nisan bin yıl sürecek!

Ve devam haberi bu sefer Anadolu Ajansını atlatan DW Türkçe’den Alican Uludağ’dan:

Avgat bey Uludağ’a, mahkemenin tedbir kararına uymaması sebebiyle Kılıçdaroğlu hakkında “disiplin hapsi cezası” verilmesi için mahkemeye başvurmayı gündeme aldıklarını söylemiş ve “Başvuruda bulunma hususunda henüz bir karar vermedik. Konuyu değerlendiriyoruz” demiş.

Allah’ım aklımızı korumayı nasib eyle…