Niyetleri çok iyi, daha çok demokrasi…

Ak mı Ak partimizin Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz 2019’da İstanbul’daki yerel seçimlerinin tekrarı sürecinde muhteşem bir şey söylemişti:

“Hiçbir şey olmasa bile bir şey oldu.”

O aynı zat AKP-MHP kovalısolusyonunun seçim kanunu değişiklik teklifinin gerekçeleri ile ilgili olarak geçen gün muhteşem şeyler söylemiş.

Cümle be cümle şerh edelim ki pazarınız keyiflensin:

*“Partilerin seçim kurulundaki üyelerine dokunmuyoruz.”

Çok teşekkür ederiz dokunmadığınız için. Bizce onlara da dokunun da uçurun-kaçırın, tam demokrasiye geçirin bu memleketi!

*“Otomatik olarak belirlenen ilçe seçim kurulu başkanları ve yine otomatik olarak belirlenen il seçim kurulu başkan ve üyeleri … otomatik olarak kıdem esasına göre belirleniyor. Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra hakim üyeler değil, aynı zamanda memur üyeler değil, sadece otomatik olarak belirlenen başkanlar, hakim üyeler ve yeniden kura usulü belirlenecek. Son derece demokratik kura usulü.”

Gördünüz mü ne kadar demokrasisever bir kovalısolusyonumuz var.

Kura usulü son derece demokratiktir zaten. Kıdem usulü hiç demokratik değil. Zira bizim parti üyesi avukatlardan seçilip atanmış olan hakimlerin çoğu kıdemsiz. Dolayısıyla demokratikıdeme kalırsa başkan olamıyorlar. Ancak kendi aralarındaki demokratikurayla başkan olabilirler. Ne var bunda!

*“Eskiden mesela, ilçe seçim kurulu başkanı otomatik olarak ilçe seçim kurulu başkanı oluyor ama bu ilçe seçim kurulu başkanı diyor ki ‘Benim yaşım gelmiş, ben altı ay sonra emekli olacağım. Ben hayatımda hiç seçim kanunları ile ilgilenmedim. Dolayısıyla ben bu işi sevmiyorum, bilmiyorum, bu işi yapmak istemiyorum.’ Böyle diyen birisini de zoraki orada bulunduruyorduk. Böyle birisi seçim hukukuna hakim olabilir mi? Bu süreci salimen yürütebilir mi? Arkada o işi yapacak başka bir hakim varsa, ‘Ben bu işi yapmak istemiyorum, bilmiyorum’ diyen hakime müsaade edilecek.”

Gördünüz mü demokrasisteğimizin kalitesini. Bizde zorlama yok. Her şey gönüllü. Hakimin seçim hukukuna da hakim olması ve seçim işleri yapması bile. Hem yeterince gönüllü kıdemsiz hakimimiz var zaten ki…

Hem hakimleri bile orada-burada “bulundurma” işi bizim işimiz zaten…

Bizim partilerden olmayan ve başkanlık yapmasını istemediğimiz kişilere seçim kurulu başkanlığı yaptırıp demokrasimize zarar vereceğimize, isteyen partililerimiz arasında kura çekeriz ve son derece demokratik usulle seçim kurulu başkanımız belli olmuş olur. Sonuçları da hemen hemen garanti etmiş oluruz!

*“Şimdi bunun tartışılabilecek neresi var? Bilmeden veya ortalığı ve kafaları karıştırmak için eleştiriler geliyor.”

Evet, bizimki de iş yani. Halbuki her şey net…